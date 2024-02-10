عدوان إسرائيلي على ريف دمشق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شن الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدوانا على منطقة ريف دمشق.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن الاحتلال الإسرائيلي شن فجر اليوم عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق، وأن وسائط الدفاع الجوي أسقطت عددا من الصواريخ، مضيفا أن العدوان أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.

