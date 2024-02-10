عدوان إسرائيلي على ريف دمشق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شن الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدوانا على منطقة ريف دمشق.
وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن الاحتلال الإسرائيلي شن فجر اليوم عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق، وأن وسائط الدفاع الجوي أسقطت عددا من الصواريخ، مضيفا أن العدوان أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.
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