18 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على رفح

18 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على رفح
التاريخ
2/10/2024 12:10:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 18 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون جراء قصف إسرائيلي على منزل وشقة سكنية في رفح جنوبي قطاع غزة.
وأوضح مراسل الجزيرة أن القصف استهدف شقة سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، ومنزلا في حي النصر شمالي المدينة.
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