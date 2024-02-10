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18 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على رفح

2/10/2024 12:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 18 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون جراء قصف إسرائيلي على منزل وشقة سكنية في رفح جنوبي قطاع غزة.


وأوضح مراسل الجزيرة أن القصف استهدف شقة سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، ومنزلا في حي النصر شمالي المدينة.

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