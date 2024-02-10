التضخم ينخفض.. لماذا لا يخفض الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتطلع أسواق العالم أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي في خفض أسعار الفائدة وتخفيف العبء الثقيل عن المقترضين، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقدم على ذلك هذا العام.وارتفع التضخم في النصف الثاني من 2023 بمعدل سنوي بلغ نحو 2% ، وهو المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي.ومع ذلك، أكد عديد من مسؤولي البنك المركزي هذا الأسبوع أنهم ليسوا مستعدين لاتخاذ القرار النهائي بعد، بالرغم من التغلب على التضخم وارتفاع سعر الفائدة الرئيس لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوى له منذ 22 عاما.وقال معظم صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، إنهم متفائلون بأنه حتى مع استمرار نمو الاقتصاد وسوق العمل، فإن ضغوط التضخم ستستمر في التباطؤ، لكنهم يحذرون من أن الاقتصاد يبدو قويا جدا لدرجة أن هناك خطرا حقيقيا من احتمال ارتفاع الأسعار مرة أخرى.ويشعر بعضهم بالقلق من أنهم إذا خفضوا أسعار الفائدة الآن وتسارع التضخم مرة أخرى، فقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير موقفه يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين قال في خطاب له: "إن التاريخ يروي من القصص عن التضخم الزائف"، مشيرا إلى أن التضخم بدأ مهزوما في 1986، عندما كان بول فولكر رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. حينها تم تخفيض أسعار الفائدة "لكن التضخم تصاعد مرة أخرى في العام التالي، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى عكس مساره".أضاف باركين، وهو من بين 12 مسؤولا في الاحتياطي الفيدرالي يصوتون على سياسة أسعار الفائدة هذا العام: "أود أن نتجنب هذا التقلب إذا استطعنا".وقال عديد من المسؤولين، إنهم يريدون مزيدا من الوقت لمعرفة ما إذا كان التضخم سيستمر في الانخفاض، وفي غضون ذلك، لاحظوا أن الاقتصاد قوي بما فيه الكفاية حيث يمكنه الازدهار دون أي تخفيضات في أسعار الفائدة.في الشهر الماضي، مثلا، قدم أصحاب العمل في أمريكا موجة فرص التوظيف، ليبقى معدل البطالة عند مستوى 3.7%.كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة جلوبال داتا تي إس لومبارد ستيفن بليتز، قال: "سيكونون بطيئين للغاية، وسيأخذون الوقت الكافي، إنهم على استعداد للقول: "نحن لا نعرف، لكننا نستطيع الانتظار، لذلك سننتظر".وأثارت متانة الاقتصاد تساؤلات حول مدى فاعلية رفع أسعار الفائدة الذي تكرر 11 مرة، إذا كانت معدلات الاقتراض المرتفعة بالكاد تقيد الاقتصاد، فقد يستنتج بعض المسؤولين أن أسعار الفائدة المرتفعة يجب أن تظل قائمة فترة أطول، أو ستكون هناك حاجة إلى تخفيضات قليلة في أسعار الفائدة.



رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر قالت: " إن هناك شعورا بالإلحاح، أعتقد في وقت لاحق من هذا العام، إذا تطورت الأمور كما هو متوقع، سنكون قادرين على البدء في خفض سعر الفائدة".

وهذا الحذر ينطوي على مخاطر، في الوقت الحالي، ويبدو الاقتصاد على مسار صحيح ويقود إلى "هبوط ناعم"، حيث تتم هزيمة التضخم دون التسبب في ركود أو ارتفاع في معدلات البطالة، لكن كلما طالت فترة بقاء معدلات الاقتراض مرتفعة زاد خطر توقف عديد من الشركات والمستهلكين عن الاقتراض والإنفاق، ما يضعف الاقتصاد ويحتمل أن يدفعه إلى الركود.

ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تفاقم معاناة البنوك المثقلة بالقروض العقارية التجارية التي سيكون من الصعب إعادة تمويلها بأسعار فائدة أعلى.

