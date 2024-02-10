صحة غزة: حياة الكادر الطبي والنازحين داخل مجمع ناصر الطبي مهددة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ان قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة تجاه بوابات ومباني مجمع ناصر الطبي بخان يونس.
واضاف انه نتج عن القصف شهيد وعدد من الإصابات بإطلاق النار الكثيف داخل مجمع ناصر الطبي.
وتابع " الطواقم الطبية لا تستطيع الحركة بين مباني مجمع ناصر الطبي بخان يونس."
ونوه ان حياة 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا و10 آلاف نازح داخل مجمع ناصر الطبي مهددة.
وطالب بوجود المؤسسات الأممية داخل مجمع ناصر الطبي لحمايته وحماية من بداخله.
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