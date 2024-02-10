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ضربة لاقتصاد الاحتلال.. وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني لـإسرائيل

2/10/2024 12:10:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل" مشيرة إلى مخاطر سياسية ومالية جراء الحرب على غزة.
وذكرت موديز، أن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في "إسرائيل" وقوتها المالية في المستقبل المنظور.
وتم خفض التصنيف الائتماني إلى "A2"، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.
وقالت موديز في بيان: "في حين أن الحرب على غزة قد تتراجع أو تتوقف فإنه لا يوجد حاليا اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمدا من شأنها استعادة الأمن بشكل كامل".
وتتوقع الوكالة ارتفاع أعباء الدين في "إسرائيل" عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 بحلول نهاية هذا العام.




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