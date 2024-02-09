اعتقال رجل للاشتباه في سرقة 50 هاتف آي فون من متجر أمريكي

قالت الشرطة الأمريكية إنها اعتقلت رجلاً للاشتباه في سرقة 50 هاتف "آي فون" من متجر لشركة "أبل" في منطقة "إيست باي" بالقرب من مدينة سان فرانسيسكو.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع لعملية السرقة، رجلاً مقنعاً وهو يأخذ هواتف "آي فون" بالقوة من شواحن العرض الخاصة بها. وظهرت في الخلفية أصوات أجهزة إنذار متعددة وعملاء وموظفين وهم يشاهدون الرجل وهو يضع الهواتف في سرواله ويغادر المتجر.

وفي مقطع الفيديو الذي قال قسم شرطة "إيميريفيل" إنه بدأ ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، يمر الرجل بجانب سيارة للشرطة وهو يخرج من المتجر.

وأكدت الشرطة أن السيارة كانت تابعة لقسم الشرطة بالفعل لكنها كانت خالية ولا يوجد بها أي شرطي وقت وقوع السرقة.

وقال قسم الشرطة في منشور على موقع فيسبوك، إن الرجل فر في سيارة ومعه 50 هاتف "آي فون" تقدر قيمتها بـنحو 50 ألف دولار قبل وصول الشرطة.