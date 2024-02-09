اعتقال رجل للاشتباه في سرقة 50 هاتف آي فون من متجر أمريكي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت الشرطة الأمريكية إنها اعتقلت رجلاً للاشتباه في سرقة 50 هاتف "آي فون" من متجر لشركة "أبل" في منطقة "إيست باي" بالقرب من مدينة سان فرانسيسكو.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع لعملية السرقة، رجلاً مقنعاً وهو يأخذ هواتف "آي فون" بالقوة من شواحن العرض الخاصة بها. وظهرت في الخلفية أصوات أجهزة إنذار متعددة وعملاء وموظفين وهم يشاهدون الرجل وهو يضع الهواتف في سرواله ويغادر المتجر.
وفي مقطع الفيديو الذي قال قسم شرطة "إيميريفيل" إنه بدأ ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، يمر الرجل بجانب سيارة للشرطة وهو يخرج من المتجر.
وأكدت الشرطة أن السيارة كانت تابعة لقسم الشرطة بالفعل لكنها كانت خالية ولا يوجد بها أي شرطي وقت وقوع السرقة.
وقال قسم الشرطة في منشور على موقع فيسبوك، إن الرجل فر في سيارة ومعه 50 هاتف "آي فون" تقدر قيمتها بـنحو 50 ألف دولار قبل وصول الشرطة.
MENAFN09022024000110011019ID1107834768
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.