الجيش السوري: أسقطنا صواريخ إسرائيلية أطلقت على ريف دمشق

قال الجيش السوري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ إسرائيلية أُطلقت على ريف دمشق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من يوم.

وأضاف الجيش السوري في بيان: "حوالي الساعة 05:‭1‬ من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً

عدداً من النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".

وقالت سوريا، أمس الجمعة، إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين في الضواحي الغربية خلال هجوم انطلق أيضاً من مرتفعات الجولان.

لكن سوريا أحجمت عن إلقاء المسؤولية صراحة على إسرائيل في هذا الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على التقارير التي تنشرها وسائل إعلام أجنبية.

ومنذ ديسمبر الماضي، قتلت الغارات الإسرائيلية على سوريا أكثر من ستة من أفراد الحرس الثوري الإيراني منهم جنرال كبير بالمخابرات.

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