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2 % من تمويل السيارات بأبوظبي الإسلامي للكهربائية

2/9/2024 8:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن ((مصرف أبوظبي الإسلامي))؛ مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، أن برنامجه لتمويل السيارات الكهربائية (فولت) شهد إقبالاً كبيراً من قبل المتعاملين، لتتجاوز نسبة تمويل السيارات الخضراء 2 % من مجمل تمويل السيارات، وذلك تماشياً مع التزام المصرف تعزيز الاستدامة ودعم أهداف صافي الانبعاثات الصفري في دولة الإمارات.

ومنذ إطلاق منتج فولت في سبتمبر الماضي، حظي باهتمام ملحوظ من طرف المتعاملين، فتم إجراء أكثر من 600 حجز جديد لتمويل السيارات الكهربائية، ويقدم البرنامج معدل تمويل تنافسياً يبلغ 1,79 %، وهو المعدل الأدنى في قطاع تمويل السيارات الكهربائية الجديدة.

وقال الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: ((يؤكد برنامج تمويل السيارات الكهربائية (فولت) التزام المصرف مسؤوليته تجاه البيئة والاستدامة، وكما يتضح من الأرقام، فقد شهدنا نجاحاً كبيراً منذ إطلاق البرنامج مع أكثر من 600 حجز جديد لتمويل السيارات الكهربائية، إذ يبرز برنامج (فولت) الاهتمام والتأثير المتزايدين لالتزامنا التمويل المستدام)).

ويتماشى نجاح برنامج (فولت) مع التزام ((أبوظبي الإسلامي)) الممارسات المستدامة، في إطار استراتيجيته الأوسع نطاقاً في مجال الحكومة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما تؤكد إنجازات البرنامج، الجهود المستمرة التي يبذلها ((أبوظبي الإسلامي)) لدمج الاعتبارات البيئية في مبادراته التمويلية. وبمواصلة تعزيز الخيارات المستدامة، مثل تمويل السيارات الكهربائية، يعزز المصرف التزامه المسؤولية البيئية المتمثلة في الحد من الانبعاثات الكربونية.

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