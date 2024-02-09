15 % نمو أرباح «بيانات» إلى 30 مليون درهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((بيانات))، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمتخصصة في تقديم حلول الجغرافية المكانية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، عن تحقيقها نمواً قوياً في الإيرادات خلال عام 2023، بنسبة 47 % لتصل إلى 371 مليون درهم، بينما زاد إجمالي صافي أرباحها بنسبة 15 %، محققاً 30 مليون درهم، في تحسن يعد كبيراً من حيث القيمة المطلقة.
وشهدت نسبة صافي الأرباح من الإيرادات انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها الشركة في تعيين الكوادر والموظفين وفي مجال البحث والتطوير، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات منتجات جديدة وعمليات تنظيمية تتماشى مع خطط الاكتتاب العام.
وعززت ((بيانات)) موقفها المالي القوي من خلال مجموعة من الاستحواذات الاستراتيجية على أصول جديدة، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً لنمو الإيرادات المستدام والمستقبلي في كل من مجالات الأعمال الحالية والجديدة. وبشكل ملفت، استطاعت الشركة تحقيق قوة واستقرار وضعها المالي الخالي من الديون في العام 2023.
وقال حسن الحوسني، العضو المنتدب للشركة: تؤكد قوة أدائنا لعام 2023 على نجاح الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد التي اعتمدناها بالاستثمار في الوظائف الأساسية لأعمالنا.
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