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15 % نمو أرباح «بيانات» إلى 30 مليون درهم

2/9/2024 8:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((بيانات))، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمتخصصة في تقديم حلول الجغرافية المكانية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، عن تحقيقها نمواً قوياً في الإيرادات خلال عام 2023، بنسبة 47 % لتصل إلى 371 مليون درهم، بينما زاد إجمالي صافي أرباحها بنسبة 15 %، محققاً 30 مليون درهم، في تحسن يعد كبيراً من حيث القيمة المطلقة.

وشهدت نسبة صافي الأرباح من الإيرادات انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها الشركة في تعيين الكوادر والموظفين وفي مجال البحث والتطوير، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات منتجات جديدة وعمليات تنظيمية تتماشى مع خطط الاكتتاب العام.

وعززت ((بيانات)) موقفها المالي القوي من خلال مجموعة من الاستحواذات الاستراتيجية على أصول جديدة، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً لنمو الإيرادات المستدام والمستقبلي في كل من مجالات الأعمال الحالية والجديدة. وبشكل ملفت، استطاعت الشركة تحقيق قوة واستقرار وضعها المالي الخالي من الديون في العام 2023.

وقال حسن الحوسني، العضو المنتدب للشركة: تؤكد قوة أدائنا لعام 2023 على نجاح الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد التي اعتمدناها بالاستثمار في الوظائف الأساسية لأعمالنا.

MENAFN09022024000110011019ID1107834764

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