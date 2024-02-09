محمد بن حمد بن طحنون يشهد إطلاق الهوية الجديدة لمطار زايد الدولي

حضر معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، حفل إطلاق المُسمّى والهوية الجديدة لمطار زايد الدولي، تكريماً لذكرى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، واحتفاءً بإرثه وتاريخه الحافل بالإنجازات الخالدة التي قدّمت دولة الإمارات إلى العالم في أبهى صورة.

وتشتمل الهوية الجديدة على عناصر مستلهمة من الثقافة الإماراتية الغنية وتراثها العربي الأصيل. وتم تصميم المطار الذي يحمل اسمه الجديد، لتوفير تجربة تُعد الأكثر ابتكاراً وسلاسة بين المطارات العالمية في هذا القطاع، كما أنه يتوافق مع أعلى معايير الجودة، ويتجاوز توقعات المسافرين.

وقال معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان: نشعر بفخر كبير بإطلاق اسم مطار زايد الدولي على أكبر مطار في أبوظبي، تكريماً للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. إن الإنجازات غير المسبوقة التي حققها الوالد المؤسس في ربط دولتنا مع العالم، ألهمت التزامنا بضمان تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً وعالمياً للسفر والتجارة. وأضاف: بهذه المناسبة، أودّ أن أعرب عن امتناني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على ثقته بنا في المضي قُدماً على خطى الوالد المؤسس، والمساعدة على إحياء ذكرى إرثه الذي لا يُنسى، والذي لا يزال أثره فينا حتى يومنا هذا، وسيبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة.

ويفتح مطار زايد الدولي أبوابه على جميع أنحاء العالم، مُبشراً بعصر جديد في قطاع الطيران في أبوظبي، وتوفر البنية التحتية المتطورة للمطار مستوى غير مسبوق من التواصل والابتكار والاستدامة، وذلك من أجل توفير تجربة مميزة للمسافرين، ما يدفع عجلة السياحة والتجارة الإقليمية إلى آفاق جديدة.

وكانت مطارات أبوظبي قد استضافت حفلاً للكشف عن الاسم الجديد لمطار زايد الدولي، بحضور عدد من ممثلي الأطراف والجهات المعنية. ويتم أيضاً تنظيم مجموعة من الأنشطة للمسافرين في المطار طوال عطلة نهاية الأسبوع، ومن بينها العروض الحية التي يشارك فيها فنانون عالميون.

من جانبها، قالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: يُعد مطار زايد الدولي بوابة استثنائية تتيح لنا الترويج لأبوظبي، وعرض تراثها أمام العالم، وإبراز قيم التواصل والابتكار والاستدامة الموجودة فيها.