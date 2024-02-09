«طيران الإمارات» تشارك عملاءها الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة

تشارك ((طيران الإمارات)) عملاءها الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة (عام التنين). ويستمتع العملاء اليوم السبت بحظوظ هذا الموسم من خلال قوائم طعام خاصة في صالات ((طيران الإمارات)) في دبي وسنغافورة وبانكوك وشانغهاي وبكين، و((المظاريف الحمراء)) التقليدية على متن الطائرة، وأفلام على متن الطائرة بلغتي الماندرين والكانتونية.

وتقدم ((طيران الإمارات)) على رحلاتها إلى وجهات مختارة حلوى رأس السنة القمرية الجديدة، وكعكة الليتشي الحمراء المخملية في الدرجتين الأولى والأعمال، وموس الليتشي الأحمر المخملي الكريمي في الدرجة السياحية. ويحصل ركاب الدرجتين الأولى والأعمال أيضاً على مظروف أحمر تقليدي مملوء بقطع الشوكولاتة، لمشاركة الحظ السعيد وأمنيات السنة الجديدة.

وترحب ((طيران الإمارات)) بجميع العملاء في صالاتها الخاصة، إذ يمكن لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال الدخول إلى جميع الصالات مجاناً، وكذلك أعضاء ((سكاي واردز)) من الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية. أما المسافرون في الدرجات الأخرى، فيمكنهم الاستمتاع بتجربة الصالة ابتداءً من 125 دولاراً، والاستمتاع بمرافقها لمدة تصل إلى أربع ساعات قبل الرحلة.

وتتواصل الأجواء الاحتفالية للسنة القمرية الجديدة على الطائرة عبر نظام ((طيران الإمارات)) للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز على جوائز، والذي يوفر 21 فيلماً بلغة الماندرين، و12 فيلماً بالكانتونية، وأكثر من 250 فيلماً من أفلام هوليوود مع ترجمة صينية مقروءة على الشاشة، تتضمن أحدث الأفلام مثل أوبنهايمر ومارفيلز وبريسيلا. بالإضافة إلى نحو 53 قائمة أغانٍ وموسيقى تتضمن 115 ألبوماً و1000 أغنية صينية.