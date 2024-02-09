9.8 مليارات درهم التصرفات العقارية في دبي خلال أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي 9.8 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 3543 مبايعة بقيمة 7.29 مليارات درهم، منها 197 مبايعة للأراضي بقيمة 1.61 مليار درهم و2572 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.68 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120.32 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 78.86 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 77 مبايعة بقيمة 199.72 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 136.08 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 51.65 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 140.45 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 119 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 351 مبايعة بقيمة 623.75 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 219 مبايعة بقيمة 286.39 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 145 مبايعة بقيمة 245.78 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.8 مليار درهم، منها 92 رهن أراضٍ بقيمة 642.88 مليون درهم، و547 رهن فلل وشقق بقيمة 1.16 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 175.35 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 156.6 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 135 هبة بقيمة 725.04 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 132.61 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 97.74 مليون درهم. وفيما يخص تصرفات أمس فقد بلغت 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 550 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم، منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 219.85 مليون درهم و523 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 48.51 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2.