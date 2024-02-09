الأرقام القياسية للزوار الدوليين تنعش السياحة في الإمارات

أكدت الأرقام القياسية لأعداد الزوار الدوليين لعام 2023 التي أعلنتها دبي، وكذلك رأس الخيمة، ريادة قطاع السياحة الإماراتي الذي يواصل أداءه الاستثنائي وترسيخ مكانته باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية في بناء اقتصاد المستقبل.

وحافظ القطاع السياحي في دولة الإمارات، خلال الأسبوع، على زخم فعالياته وأنشطته المتنوعة مثل المهرجانات والمعارض، في حين سلطت حملة أجمل شتاء في العالم 2024 الضوء على الجاذبية المتصاعدة لسياحة المغامرات في الدولة وتنوع خياراتها.

وحققت إمارة دبي رقماً قياسياً في عدد الزوار الدوليين الذين استقبلتهم في العام 2023، بإجمالي 17.15 مليون زائر بزيادة سنوية تبلغ 19.4 % مقارنة بالرقم المسجل في عام 2022 الذي بلغ 14.36 مليون زائر.

وتجاوزت دبي الرقم القياسي السابق لعدد الزوار والبالغ 16.73 مليون زائر في عام 2019، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. وحصلت دبي على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع ((تريب أدفايزر)) Tripadvisor? Travellers' Choice Awards أكبر منصة للسفر في العالم، لتكون دبي بذلك أول مدينة في العالم تحقق هذا الإنجاز للعام الثالث على التوالي.

سياحة المغامرات

وسلطت حملة ((أجمل شتاء في العالم 2024)) الضوء على سياحة المغامرات في الدولة ودورها في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار المحليين والسياح القادمين من الخارج.

وأكدت الحملة أن الإمارات تعد وجهة مثالية لمحبي سياحة المغامرات، لما تتمتع به من مقومات طبيعية، توفر تجارب متميزة مليئة بالترفيه والتشويق وسط مناظر خلابة بين الأودية، وقمم الجبال والشواطئ الساحرة. ويتعدى مفهوم سياحة المغامرات في الإمارات المفهوم التقليدي له والمتمثل في التنزه وتسلق الجبال إلى فضاء أوسع يغطي النشاط البدني والتفاعل مع البيئة، وغيرها من الأنشطة الحيوية.

طيران الإمارات

ووقعت ((طيران الإمارات)) والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ((NBA)) عقد شراكة تسويقية عالمية لسنوات عدة، أصبحت ((طيران الإمارات)) بموجبه الشريك الرسمي للرابطة، بالإضافة إلى ((شريك الاسم)) لأول مسابقة لكأس الرابطة، وأول شريك على الإطلاق لقمصان الحكام في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأفاد مسؤول في طيران الإمارات أن ميزانية الرعايات لدى الناقلة تفوق سنوياً مليار درهم، أي نحو 1 % من الإيرادات، فيما تصل ميزانيتها للتسويق عموماً إلى 3 أو 4 % سنوياً من الإيرادات.

وفي سياق آخر، تعتزم ((طيران الإمارات)) استئناف تشغيل رحلاتها إلى مدينة ((أديليد)) الأسترالية، حيث ستنطلق الخدمة اليومية مجدداً بين دبي وعاصمة ولاية جنوب أستراليا اعتباراً من 28 أكتوبر المقبل.

رأس الخيمة

وشهدت إمارة رأس الخيمة تسجيل أداء متميز في قطاع السياحة خلال العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 24 % في عدد السياح من الأسواق الدولية، وزيادة سنوية بنسبة 11.7 % في معدل إشغال الفنادق بالإمارة، والعديد من الإنجازات المتميزة، بدءاً من كونها أول وجهة في الشرق الأوسط تحصل على شهادة ((إرث تشيك)) الفضية، ووصولاً إلى تعزيز ترابطها الجوي وسجلها من الفعاليات المميزة.