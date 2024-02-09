امضِ قدماً في طريقك، فليس هناك الكثير مما يمكن أن تراه.. يبدو أن هذه هي الرسالة التي وجهتها شركة أوبن أيه آي الأسبوع الماضي، حول تجربة لمعرفة ما إذا كان برنامج الدردشة الآلي المتقدم ((جي بي تي - 4)) يمكنه مساعدة الأفراد ذوي الخبرة العلمية على صنع سلاح بيولوجي وإطلاقه.

وأكدت شركة ((أوبن أيه آي)) أن روبوت الدردشة قدم في أفضل الأحوال دعماً بسيطاً لمثل هذه الجهود، لكنها أضافت إن هناك حاجة ملحة لبذل المزيد من الجهد في هذا الموضوع.

ومع ذلك، حال تعمقت في البحث، فإن الأمور لا تبعث على الطمأنينة. ففي كل مرحلة تقريباً من عملية الإنجاز المتخيلة، بدءاً من الحصول على عامل بيولوجي وحتى توسيع نطاقه وإطلاقه، كان المشاركون المسلحون بـ((جي بي تي – 4)) قادرين على التقدم باتجاه هدفهم الشرير أكثر من المنافسين الذي يعتمدون فقط على الإنترنت. لذلك، لا ينبغي أن يكون الاستنتاج الأساسي من هذه التجربة هو الشعور بالارتياح.

وكتب جاري ماركوس، المحلل الذي أدلى بشهادته حول الرقابة على الذكاء الاصطناعي أمام لجنة من مجلس الشيوخ الأمريكي، الأسبوع الماضي في النشرة الإخبارية واسعة الانتشار التي يكتبها: ((ينبغي لأوبن أيه آي أن تشعر بالقلق إزاء هذه النتائج)) وكذلك نحن، فنحن بحاجة إلى تحسين آليات مستقلة لتقييم هذه التهديدات وكبحها بواقعية. ومثلما لا نسمح لشركات الأدوية بالبت في سلامة الأدوية، فلا يمكن ترك تقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي للصناعة وحدها.

وقد طلب باحثو ((أوبن أيه آي)) من 100 متطوع تم فحصهم - منهم 50 طالباً حصلوا على تدريب أولي في علم الأحياء، و50 متخصصاً من ذوي الخبرة في التجارب المختبرية الشاملة والحاصلين على درجة الدكتوراه في موضوعات ذات صلة، مثل علم الفيروسات - التخطيط لهجوم إرهابي بيولوجي، مثل وباء الإيبولا. وتم اختيار 25 من كل 50 شخصاً بشكل عشوائي لاستخدام الإنترنت للبحث عن مخططهم، في حين يمكن للـ25 الآخرين استخدام كل من الإنترنت و((جي بي تي - 4)).

وتم تقسيم التحدي نفسه إلى 5 مهام: تحديد العامل البيولوجي والتخطيط لاستراتيجية، الحصول على العامل البيولوجي، محاكاة كافية لصنع سلاح، مرحلة الصياغة والتثبيت، وأخيراً الإطلاق، بعد ذلك، قيّم المشاركين مختصّون خارجيون في الأمن البيولوجي، بدرجة من 10، لمدى نجاحهم في التخطيط لهذه المهام عبر 5 مقاييس، تشمل بصفة خاصة الدقة والشمولية والابتكار ويمكن الحصول على درجات عالية، على سبيل المثال، من خلال تحديد المواد الكيميائية الصحيحة، وإدراج الخطوات الصحيحة في عملية الإنتاج، وإيجاد طريقة مبتكرة لتفادي الاحتياطات الأمنية.

وتم تقييم كل من الطلاب والخبراء الذين لديهم صلاحية استخدام ((جي بي تي - 4)) بأنهم أكثر دقة من المجموعات التي استعانت بالإنترنت فقط. إلا أن التوليفة الفتاكة كانت تلك التي جمعت بين الخبرة العلمية و((جي بي تي - 4)). وسجّل الخبراء الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي، والذين سُمح لهم باستخدام نسخة غير محدودة من ((جي بي تي - 4))، حصلت على 0.88 إضافية من أصل 10، مقارنة بالخبراء المستخدمين للإنترنت فقط.

وحدد الباحثون درجة المخاوف عند 8 من 10، وقد نجح العديد من الخبراء المستخدمين لـ((جي بي تي - 4)) في بلوغ هذا الرقم، ولا سيما في المشتريات والترقية والصياغة والإطلاق.

ومع ذلك، فقد اعتبرت النتائج غير مهمة من الناحية الإحصائية، حيث اعترف الباحثون فقط بأن ((جي بي تي - 4)) غير المحدود ((قد يزيد من قدرة الخبراء على الوصول إلى المعلومات حول التهديدات البيولوجية)). وظاهرياً، تقدم الجداول رؤية مختلفة، حيث ضاعف ((جي بي تي - 4)) فرص التوصل إلى صياغة قابلة للتطبيق 4 مرات. ويعترف المؤلفون بالقيود الأخرى للدراسة، فبينما عمل المشاركون بمفردهم في جلسات مدتها 5 ساعات، يمكن للإرهابيين البقاء معاً لأسابيع أو حتى أشهر.

ولم يتمكن المشاركون من الوصول إلى المجموعة الكاملة من أدوات تحليل البيانات المتقدمة لجي بي تي - 4، والتي يمكنها، كما يعترف الباحثون، تحسين جدوى هذه النماذج في التخطيط للهجمات.

ودفاعاً عن رسالتها، يمكن لأوبن أيه آي أن تشير إلى دراسة حديثة أجرتها مؤسسة راند، والتي وجدت - أيضاً - أنه بدءاً من صيف عام 2023، لم تجعل النماذج اللغوية الكبيرة خطط الهجمات الإرهابية البيولوجية بالمرة مجدية من الناحية الإحصائية مقارنة باستخدام الإنترنت فقط. ومع ذلك، فقد أقر باحثو مؤسسة راند بوجود وضع متقلب يتغير على نطاق زمني غير معروف.

وتقول فيليبا لينتزوس، الباحثة في العلوم والأمن الدولي بكلية كينجز في لندن، والتي تحثّ الحكومات والأكاديميين على المشاركة في تقييم مثل هذه التهديدات: لا ينبغي لنا أن نبالغ في تقدير المخاطر، لكن لا ينبغي كذلك التقليل منها.

ويتمتع الذكاء الاصطناعي بمفاجآت مستمرة، وجي بي تي- 4 ليس الخيار الوحيد المتاح، وتعثر الدول المارقة والمنعزلون الذين يعانون من اضطرابات نفسية، والجماعات الكيدية، على ثغرات.

وبينما ركّزت هذه التجربة فقط على التخطيط، فإن نمو المختبرات السحابية عن بعد، حيث يمكن إسناد التجارب إلى المنشآت الآلية، قد يغير الحسابات عند التنفيذ. وتشكل المواد السامة المصممة بوساطة الذكاء الاصطناعي خطراً إضافياً.

عموماً، ثمّة الكثير من المشكلات التي يمكن رؤيتها، ويكفي ذلك ليبرر ضرورة توجيه قدر أكبر من التفكير حول قدرة الذكاء الاصطناعي على المساعدة في الإرهاب البيولوجي.