أمسية سينمائية في مكتبة محمد بن راشد الجمعة المقبل

تنظم مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع شركة ((سينيوليو))، في إطار رؤيتها لتعزيز الحراك والمشهد الفني والثقافي في المجتمع، يوم الجمعة المقبل بالمسرح الداخلي، أمسية سينمائية مميزة، حيث ستقدم لجمهورها مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة؛ وستعرض خمسة أفلام متنوعة تمثل ثقافات ورؤى مختلفة من حول العالم.

وتشمل قائمة الأفلام التي ستعرض في مسرح المكتبة فيلم ((زفة)) للمخرج أحمد سمير، والذي سيأخذ الجمهور في رحلة إلى عمق الثقافة المحلية، وفيلم ((سحابة داكنة)) لكيفين جورج، والذي يقدم تجربة سينمائية معبرة تدور حول مواضيع إنسانية عميقة.

كما تضم القائمة، فيلم ((شظايا ثورة)) للمخرج سهند سرحدي، والذي يستكشف الأحداث والتغييرات الاجتماعية الكبيرة، من خلال عرض رواية تعود لعام 1979. وفيلم ((في الفناء الكبير داخل جيب صغير)) للمخرج الياباني يوكي يوكا، والذي يجسد من خلال رسوم متحركة رؤية فنية فريدة، بالإضافة إلى فيلم ((سارة)) لعلاء أبو فراج.

وفي ختام الأمسية، سيقدم المخرج السينمائي ومؤسس شركة ((سينيوليو)) نواف الجناحي، جلسة نقاشية، حيث سيسلط الضوء على الأفلام الخمسة المعروضة في الأمسية، والأفكار الرئيسية التي تجسدها، ودورها وتأثيرها في الساحة الفنية المحلية والعالمية. ومن المتوقع أن تستقطب الأمسية السينمائية، التي ستقام بين الساعة 7:30 و 9:00 مساءً، عدداً كبيراً من عشاق السينما والثقافة.