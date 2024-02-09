«آرت نت»: «آرت دبي» بين الأكثر إثارة للاهتمام

أضاء الموقع الفني الألماني ((آرت نت)) على النسخة الـ17 من معرض ((آرت دبي)) باعتباره بين أهم 6 مناسبات فنية لا بد من مشاهدتها في أنحاء الشرق الأوسط في الشهرين المقبلين، والتي تؤكد التمدد السريع للمشهد الثقافي في منطقة الخليج الزاخرة بعروض متزايدة من متاحف ومعارض وفعاليات فنية جديدة.

وأفاد الموقع أن عشاق الفن والمطلعون عليه سيتجهون إلى منطقة الخليج في فبراير وأوائل مارس لحضور معرض ((آرت دبي)) في نسخته الـ17 إلى جانب مجموعة من الأحداث الفنية المليئة بالمعارض والبينالي، وهذه المناسبات هي بين الأكثر إثارة للاهتمام التي يجب تتبعها عن كثب في الأسابيع المقبلة.

هذا، ويعود المعرض الرائد للفن المعاصر والحديث في الشرق الأوسط ((آرت دبي)) إلى مقره الشهير في مدينة جميرا في الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل، مع تخصيص يومين لكبار المقتنين يومي 28 و29 فبراير الجاري.

ويشارك هذا العام في المعرض أكثر من 100 صالة عرض تقديمي معاصر وحديث ورقمي من أكثر من 60 مدينة وأكثر من 40 دولة، في الأقسام الأربعة للمعرض: المعاصر، آرت دبي الحديث، البوابة، وآرت دبي ديجيتال، مع التركيز مرة أخرى على الفن من الجنوب العالمي.

وأفاد موقع ((آرت نت)) أن المعرض هذا العام يتضمن سلسلة من العروض الجديدة التي تستكشف مراحل الشفاء والأمل وقوة الفن في الأوقات الصعبة، ناقلاً ما أفاد به المدير الفني للمعرض، بابلو ديل فال عن برنامج العرض بأنه ((يعكس هذا العام توسع دبي ونضجها، فضلاً عن تنوع المجتمعات الفنية وتنامي تعدد الثقافات في دبي)).