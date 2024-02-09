عرض افتتاحي لفيلم «كثيب: الجزء الثاني» في أبوظبي

تستضيف أبوظبي العرض الافتتاحي الأول في منطقة الشرق للفيلم المرتقب: ((كثيب: الجزء الثاني))، استكمالاً لأحداث الجزء الأول الصادر في 2021، والذي حقق الفوز بست جوائر أوسكار. وسيشهد العرض الأول للفيلم الذي تستضيفه ڤوكس سينما في الغاليريا، جزيرة الماريه، حضور كل من المخرج دينيس فيلنوف، والنجمين جوش برولين، وديف باتيستا في 18 فبراير 2024 لتحية الجمهور قبيل العرض.

فيلم ((كثيب: الجزء الثاني)) من إنتاج شركتي وارنر برذرز وليجنداري بيكتشرز، ومقتبس من رواية ب الاسم نفسه للروائي الأمريكي ((فرانك هربرت))، الذي كتب روايته عام 1965، وباتت من كلاسيكيات روايات الخيال العلمي.

وتبدأ أحداث الفيلم من حيث توقف الجزء الأول، ليستكمل الأحداث المشوقة، ويواصل الرحلة الأسطورية لبول أتريدس وهو يتحد مع تشاني والفريمن للانتقام من المتآمرين الذين دمروا عائلته. وتتصاعد الأحداث حينما يجد بول أتريدس نفسه أمام الاختيار بين حب حياته ومصير الكون.

وتدور أحداث الجزء الثاني في المستقبل البعيد، وتؤدي الكثبان الرملية الممتدة في صحراء ليوا في أبوظبي دوراً أساسياً في الفيلم. وصورت المشاهد في أكثر من 20 موقعاً في صحراء ليوا، واستعان صناع الفيلم بفريق من 300 من الكوادر في دولة الإمارات، و250 طاقماً دولياً، و500 شخص إضافي خلال التصوير الذي استمر 27 يوماً.

الجزء الثاني من فيلم ((كثيب)) إلى أكثر من 150 إنتاجاً عالمياً مهماً اختارت أبوظبي موقعاً للتصوير في السنوات الأخيرة، مستفيدة من التنوع الكبير الذي تتيحه مواقع الإمارة.

ويتوقع أن يلقى الإصدار المرتقب من الجزء الثاني لفيلم ((كثيب))، إعجاب الجماهير في الشرق الأوسط، وسيبدأ عرضه في دور السينما في 29 فبراير 2024 بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان. ومن المقرر أن يعرض في بقية دول المنطقة في 11 أبريل المقبل بالتزامن مع عيد الفطر.