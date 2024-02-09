«العين السينمائي» يختتم دورته السادسة بتكريم الفائزين

اختتمت، مساء أول من أمس، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان العين السينمائي الدولي في قلعة الجاهلي بمنطقة العين الخضراء، وذلك برعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، بحضور معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وعامر سالمين المري، المدير العام للمهرجان، ونخبة من النجوم والمخرجين، وعدد كبير من الضيوف والمهتمين بالفن السابع والإعلاميين.

وشهد حفل الختام توزيع الجوائز للأفلام الفائزة بمسابقات الصقر المختلفة، بعد 5 أيام عاش فيها زوار وضيوف المهرجان تجربة فريدة في حب ((الفن السابع)).

جوائز

وجاءت جوائز المهرجان على النحو التالي: فاز فيلم (سباحة 62) للمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري بجائزة أفضل فيلم بيئي خليجي، بينما حصل فيلم (سماء بلاستيكية بيضاء) من المجر على جائزة أفضل فيلم بيئي دولي.

وفي مسابقة الصقر الخليجي للأفلام القصيرة، فاز بالجائزة فيلم (يا حظي فيك) للمخرجة نورا أبو شوشة من السعودية، وحصل فيلم (ديانة الماء) للمخرج هيثم سليمان من سلطنة عُمان على جائزة لجنة التحكيم، كما حصل فيلم (ما ملكت أيماننا) للمخرج هادي آل نصر من السعودية على شهادة تقدير.

وفي مسابقة الصقر الإماراتي القصير، نال (دعاء أمل) للمخرج حمد الحمادي جائزة أفضل فيلم، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (النمر) من إخراج سلطان بن دافون، وحصل فيلما (ليلى) للمخرج سيف الحضرمي و(الفضل) للمخرجة سارة النيادي على شهادة تقدير.

أما في مسابقة أفلام المقيمين المخصصة للمخرجين من غير أبناء دولة الإمارات فذهبت الجائزة إلى فيلم (قريباً) للمخرج المصري سيف عبدالنبي، بينما حصل فيلم (أثاث) للمخرجة التونسية أمل سيلا على جائزة لجنة التحكيم، وحصل فيلم (فوتوغراف) للمخرج السوري المهند كلثوم على شهادة تقدير.

وقال المدير الفني للمهرجان عامر سالمين المري في كلمة الختام: ((استقطب المهرجان في دورته السادسة 44 فيلماً تنافست ضمن مسابقاته الرسمية المختلفة، إلى جانب تنفيذ ورش عمل وندوات فنية تهدف لدعم الكفاءات والمواهب السينمائية الصاعدة)).

وأضاف أنه بالتزامن ((مع إعلان دولة الإمارات تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024 احتفى العين السينمائي بالسينما الخضراء، وقدمنا باقة من أهم الأفلام التي ترفع شعار ((سينما من أجل البيئة)) بهدف استعراض رؤية سينمائية ملهمة لغرس قيمة العمل المناخي والبيئي لدى المجتمع والشباب وعرض قصص إماراتية وثائقية طويلة وقصيرة)).

من جهته أوضح سلطان المري، المدير التنفيذي للمهرجان، أن ((العين السينمائي)) يواصل تحقيق التميز والتفرد بتنفيذ دورات سينمائية استثنائية كل عام، وبتنظيم على أعلى مستويات الاحترافية، خصوصاً في حفلي الافتتاح والختام، اللذين يتم تنفيذهما على مسرح قلعة الجاهلي، لافتاً إلى أن ((العين السينمائي)) أصبح منصة فنية مثالية، تجمع كوكبة من صناع السينما من الوطن العربي والعالم في حب ((الفن السابع)).