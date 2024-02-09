في عالم رقمي متدفق يفتح مصراعيه للأجيال، والآباء بين مقبل ومدبر ومتوجس وخائف في توجيه الأبناء؛ كتاب ((التربية في الحقبة الرقمية)) يخط لك السبيل من تجربة عائلة لها أثر نافع في وسائط التواصل الاجتماعي.

يبدأ الكتاب بالقسم الأول ((الحياة من خلال عصا السيلفي: كيف بدلت التكنولوجيا مفهوم التربية؟)) في الفصل الأول ((كان ذلك قديماً، هكذا غدت الأشياء الآن)) موضحاً فيه ((قائمة المقارنة بين العالم الرقمي وما قبل الرقمي)) بعد استعراض الأشياء يوازن بين الآباء في التعامل مع أبنائهم ثم ينتقل للفصل الثاني ((ما المساحة الرقمية الجديدة؟ ولماذا نحن بحاجة إليها؟))

يتحدث فيه عن الذكاء الاصطناعي ومدى إمكانه وخطورته موضحاً أهمية دور الآباء في توجيه الأبناء حال النشر والتفاعل برفع الوعي لديهم بضوابط محددة؛ لينتقل إلى الفصل الثالث ((قواعد وعقود تخص استخدام وسائط التواصل الاجتماعي والهواتف النقالة)) يستعرض فيه العقد المبرم في عائلتهم بين الأبناء والوالد قبل السماح لهم باقتناء هاتف محمول وحاسوب ثم يختم هذا القسم بالفصل الرابع ((أساسيات مواقع التواصل الاجتماعي نصائح وحيل وما تحتاجون إلى معرفته)).

ويبدأ القسم الثاني ((الأسرة والحياة المنزلية)) بالفصل الخامس ((بنية العائلة)) وفيه يوضح الكتاب أهمية العائلة في توجيه الأبناء والتربية حسب أعراف العائلة وضوابطها؛ ليأتي الفصل السادس ((ضعوا قواعد للمنزل، والتزموا بها ولا تجعلوها سبباً للنزاع)) ويليه الفصل السابع ((التحول إلى أولياء أمر صارمين بمحبة، والتربية بالاتفاق)) حتى يصل إلى الفصل التاسع ((مسؤوليات العائلة)) ثم يختم الكتاب بالقسم الثالث ((الصداقة والمجتمع)).

الكتاب خلطة سحرية يهديها للآباء لوضع أيديهم على الطريق الأمثل في التربية مع الانفتاح الرقمي الواسع حفاظاً على مستقبل أبنائهم ما أمكن.