«طيران الإمارات للآداب» يكرّم أمناء مكتبات المدارس

كشفت مؤسسة الإمارات للآداب، هذا الأسبوع، عن أسماء الفائزين بجائزة أمناء مكتبات المدارس لسنة 2024 التي تنظمها بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتم الإعلان عن الفائزين في حفل خاص في مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي أُقيمت فعالياته من 31 يناير الماضي وحتى يوم 6 فبراير الجاري. وتسعى الجائزة لتكريم الأفراد الذين أظهروا التزاماً استثنائياً نحو تعزيز عادة القراءة من أجل المتعة بين طلبتهم والإسهام في رفع المعايير الأكاديمية ومعدلات محو الأمية في المدارس.

حضر حفل تكريم أمناء مكتبات المدارس كل من عائشة ميران، المديرة العامة لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وشموس ماجد بن فارس، ومريم الفلاحي، مستشارتين في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لدبي.

وتقدم للمسابقة نحو 100 مترشح من مختلف إمارات الدولة، وتولت تقييم المتأهلين للتصفيات النهائية لجنة من الحكام الذين زاروا أمناء المكتبات لإجراء التقييم النهائي، وتم اختيار الفائزين ضمن فئتي أمناء المكتبات المدرسية في مدارس الإمارات الحكومية، وأمناء المكتبات المدرسية في مدارس الإمارات الخاصة.

وضمن كل فئة، تم منح أربع جوائز لكل فائز من أمناء مكتبات المدارس لهذا العام وتتضمن هذه الفئات؛ أفضل استخدام للموارد المتاحة، وأفضل مشروعات وأفكار مبتكرة لدعم الطلبة والهيئة التأسيسية وأفضل طريقة للتفاعل وإشراك الآخرين في مبادرات القراءة.

وقد تم تسليم الجوائز من قبل ممثلين من المجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ وإيزابيل أبو الهول، مؤسِسة ومستشارة وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب؛ وأحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب المديرة الإدارية لدار ((ELF)) للنشر.

وقد فاز بالجائزة في هذه الدورة من المدارس الحكومية: الفائز بجائزة أمين المكتبة لسنة 2024 آمنة سعيد الشحي، والأفضل في استخدام الموارد: شيماء الشحي وعفراء اليماحي، والأفضل في الابتكار: ياسر محمد عبدالمطلب، والأفضل في المشاركة المجتمعية: ابتسام المراشدة، أما الفائزون من المدارس الخاصة، فهم: الفائز بجائزة أمين المكتبة لسنة 2024 راجوناثان مانيري أوثايوث، والأفضل في استخدام الموارد: ترايسي أموري، والأفضل في الابتكار: مارلون ألمونتي، والأفضل في المشاركة المجتمعية: مارينا كينيوتو.

ومن المبادرات المهمة الأخرى التي يحتفي بها المهرجان، مبادرة ((أصوات أجيال المستقبل))، التي ستطلق مجموعتها الرابعة من مختارات القصص الفائزة، ومسابقة ((أر جي إس دبي للأطفال)) لكتابة الرسائل الخطية؛ ومسابقة بنك الإمارات دبي الوطني ((الشعر للجميع))، وكأس ((شيفرون)) للقرّاء، وجائزة أمناء مكتبات المدارس السنوية، وجائزة ((الفطيم)) للكلمة المصوّرة إضافة إلى الإعلان عن الكتّاب المتأهلين للدورة الثالثة من برنامج ((الفصل الأول - زمالة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكتّاب)).