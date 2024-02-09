نهاية الأسبوع في دبي.. تجارب عالمية بلمسة صينية

تشهد عطلة نهاية الأسبوع الجاري في دبي فعاليات متنوعة بمناسبة احتفالات رأس السنة الصينية، التي تضم مجموعة من العروض المميزة لسكان دبي وزوارها.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أمس : ((تتميز دبي باحتضانها مزيجاً متنوعاً من الثقافات والجنسيات وأكثر من 200 جنسية، ما يجعلها الوجهة المثالية للسكان والزوار الراغبين بتجربة العديد من التجارب والاطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى والمشاركة بها بما فيها احتفالات رأس السنة الصينية، حيث بإمكانهم الاستمتاع بالفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة التي تحمل الطابع الصيني في مختلف أنحاء المدينة، إضافة إلى الاستفادة من العروض الترويجية الرائعة على العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية، وهو ما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية تحتفي بالثقافات المتنوعة من جميع أنحاء العالم ووجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة)).

ومن أهم الفعاليات والأنشطة التي تتضمنها هذه الفعالية السنوية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عروض طائرات ((الدرون)) والألعاب النارية مساء اليوم فوق فندق ((برج العرب))، حيث ستضيء أكثر من 1500 طائرة ((درون)) السماء لتصنع شكل تنين صيني يبلغ طوله 300 متر في تمام الساعة 7:30 مساءً، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها مثل هذه الطائرات بمناورات حول مبنى.

ويمكن لزوار ((دبي فستيفال سيتي مول)) الاستمتاع بعرض التنين الراقص وعرض ((تخيل)) خلال الفترة حتى يوم غد الأحد. وتنطلق استعراضات التنين والأسد المميزة وعروض الطبول المفعمة بالحيوية وأنشطة الفنون والحرف اليدوية اليوم السبت في ((حديقة أبراج بحيرات جميرا)).

ويشهد ((كل من آي إم جي عالم من المغامرات)) و((دبي باركس آند ريزورتس)) سلسلة من العروض والتجارب التفاعلية حتى 20 فبراير الجاري احتفالاً بالسنة الصينية الجديدة.

وتقام العديد من العروض الترويجية الحصرية وعروض المأكولات والمشروبات والإقامة الفندقية في مختلف الوجهات ومراكز التسوق بدبي.