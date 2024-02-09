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«المورد العربي» یحاور عبدالله السعدي وطارق أبو الفتوح

2/9/2024 7:21:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

یستضیف مركز المورد العربي لدراسة الفن في جامعة نیویورك أبوظبي، بعد غد (12 فبرایر) في الساعة 6:30 مساءً في جامعة نیویورك أبوظبي، حواراً عن المعرض الفردي القادم لرائد الفن المفاھیمي الإماراتي عبدالله السعدي في المعرض الفني الدولي الستین في بینالي البندقیة.

وفي مناقشة تدیرھا الأستاذة في جامعة نیویورك أبوظبي مدیرة مركز المورد العربي لدراسة الفن سلوى المقدادي بین الفنان عبدالله السعدي والقیم الفني طارق أبو الفتوح، سیقدم المتحدثان رؤيتهما في المعرض الفردي الذي يمثل مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لهذا العام وعنوانه، ((عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان))، ویضم المعرض ثماني مجموعات من الأعمال التي أنتجھا الفنان في رحلاته في الطبيعة. وستكشف المحاضرة أيضاً العملیة الفنیة للسعدي وممارساته الغزیرة التي تتراوح بین الرسم والنحت والأداء والتصویر الفوتوغرافي.

يذكر أن مركز المورد العربي لدراسة الفن مركز بحوث وأرشیف في جامعة نیویورك أبوظبي للدراسات متعددة التخصصات للفنون البصریة.

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