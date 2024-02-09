نفخ الزجاج الحرفة الدمشقية الأقدم في العالم تصارع الاندثار

يتقابل باب شرقي الأثري في سور دمشق القديمة، مع آخر معمل لصناعة نفخ الزجاج، التي تعتبر الحرفة الأقدم في العالم، ليختصر المشهد حضارة أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ ومهارة السوريين في العمران والاقتصاد الإبداعي.

وعلى الرغم من آثار الحرب وتداعياتها الكارثية، يحاول 3 أشقاء من آل الحلاق ورثوا المهنة عن أبيهم وأجدادهم المحافظة عليها وحمايتها من الاندثار بشق الأنفس.

مهنة تراثية

يقول شيخ كار صناعة نفخ الزجاج الدمشقي أحمد الحلاق (أبو محمود) لـ((البيان))، ((هذه الصناعة تراثية موطنها الأصلي دمشق، وهي صناعة إبداعية منفردة)).

وأضاف الحلاق أن هذه المهنة متوارثة شأنها شأن معظم المهن الدمشقية، إلا أنها تأثرت في العقود الماضية بسبب تحول صناعة الزجاج من اليدوي إلى الآلي بالإضافة إلى ظهور منتجات تنافسية كالبلاستيك.

مراحل التصنيع

قال الحلاق ((إن المادة الأساسية في صناعة الزجاج هو الزجاج المكسر، حيث نقوم بإعادة تدويره بدءاً من فرزه حسب اللون، فيما كانت سابقاً تعتمد على الرمل)).

وأضاف أن ((العنصر الأساسي في التصنيع هو الفرن الذي نقوم ببنائه بأيدينا، وهو يتألف من 3 أقسام، الأول هو قسم الصهر وتكون الحرارة فيه 1200 درجة، ونضع الزجاج المكسور بعد 4 ساعات من إشغاله حتى يصل الفرن إلى درجة الحرارة المطلوبة))، لافتاً إلى أنه ((يقوم بوضع 7 كغ من الزجاج، وكل ساعة نضع الكمية نفسها حتى يمتلئ، إذ تستغرق هذه العملية 16 ساعة)). وتابع أنه ((بعد انصهار الزجاج في الجزء الأول نقوم برفع حاجز مع القسم الثاني من الفرن، حيث ينتقل الزجاج السائل ويتحول إلى العجينة، إذ إن درجة الحرارة به تصل إلى 1000 درجة، ومن هذا الجزء نسحب العجينة ونقوم بتشكيلها بالنفخ وفق ما نريد)).

وأردف ((بعد الانتهاء من تشكيل القطعة نضعها بالمشواية، وهي الجزء الثالث من الفرن، وتكون درجة حرارة فيه 500 درجة وهو عبارة عن سكة يوضع عليها عربات وتستغرق كل عربة حتى تمتلئ حوالي ساعة، وبعد امتلائها يتم سحبها تدريجياً إلى مكان تكون درجة حرارته 400 درجة مئوية، وهكذا بالتدريج خلال 6 ساعات حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة)).

وأشار إلى أن ((الزجاج المكسور الأبيض والأخضر والعسلي ينتج قطعاً من الألوان نفسها، أما إذا أردنا ألواناً أخرى فنقوم بوضع الصباغ في مرحلة الصهر)).

الفرن

ويقول الحلاق ((إن الفرن يتألف من الآجر الناري والطينة الخارجية من القش والتراب الناري لحفظ حرارة الفرن ويعطي جمالية))، مضيفاً أن العمر الافتراضي للفرن حوالي 9 أشهر ويمكن أن يمتد لسنة كاملة شرط لا ينطفئ خلال هذه المدة)).

وتابع أن ((إطفاء الفرن بشكل متكرر يقصر من عمره الافتراضي)).

مهارة

وهذه المهنة بحاجة إلى دقة ومراقبة دقيقة لدرجات الحرارة ومراحل التصنيع، حتى يتم إنتاج قطعة زجاجية متكاملة دون أي تشوه.

وعن المواصفات التي يجب أن يتمتع بها العاملون بهذه المهنة التراثية، قال الحلاق ((إن مشوار إتقان هذه المهنة الفنية طويل يمتد لحوالي 3 سنوات حتى يصبح الحرفي قادراً على التعامل مع كافة مراحل الإنتاج)).

وأردف ((ينتج المعمل حالياً كؤوس الماء والعصير والمزهريات وبعض قطع الديكور والثريات، بتصاميم قديمة بالإضافة إلى تصاميم جديدة لمواكبة العصر كما يمكن أن ننفذ تصميماً للزبون كان قد شاهده على الإنترنت)).

اندثار

الحلاق يعبر عن مخاوفه وهواجسه من انهيار هذه المهنة التراثية الإبداعية واندثارها، حيث يشير إلى أنه ((لم يتبق في البلاد غير معملهم الذي ينتج في ظل ظروف قاسية جداً جراء الحرب والعقوبات)).

وتابع ((قبل الأزمة كنا نعمل على مدار العام وعلى مدار الـ24 ساعة بثلاث ورديات في كل وردية 3 حرفيين ولا نأخذ عطلة إلا في عيدي الفطر والأضحى، أما الآن اختلف الأمر، إذ أصبح الفرن صغيراً، وأصبحنا نوقف العمل لعدة أشهر)).

وأشار إلى إن ((العامل الآخر المؤثر تراجع أعداد السياح بسبب الحرب بالإضافة إلى صعوبات أخرى عدة منها مسألة تحويل الأموال وشحن البضائع بسبب العقوبات، بعد أن كنا نصدر بضائعنا إلى لبنان والأردن ودول الخليج بالإضافة إلى استهلاك السوق المحلية مثل الفنادق الخمس نجوم، فيما لم يتبق لدينا سوى زبونين اثنين في فرنسا)).

على اللائحة العالمية

الحلاق أعرب عن أمله أن يسهم إدراج صناعة نفخ الزجاج الدمشقي على قائمة التراث الثقافي الإنساني من قبل اليونيسكو في دعم هذه الصناعة والحد من اندثارها.

وكانت اليونيسكو أدرجت أوائل ديسمبر الفائت عنصر نفخ الزجاج يدوياً على قائمة التراث الثقافي اللامادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، خلال اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي اللامادي في بوتسوانا.