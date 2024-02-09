3 مباريات في « دوري اليد» اليوم

تتواصل اليوم مباريات دوري رجال اليد بإقامة 3 مباريات، في ختام الجولة الخامسة في الدور التمهيدي ببطولة دوري رجال اليد، ويستضيف الجزيرة المتصدر بـ 10 نقاط العين الوصيف برصيد 9 نقاط. وفي المباراة الثانية يستقبل الشارقة السابع برصيد 3 نقاط النصر الخامس برصيد 6 نقاط من 4 جولات.

وفي المباراة الثالثة يستقبل دبا الحصن صاحب المركز الثامن والأخير برصيد 3 نقاط ضيفه فريق الوصل السادس برصيد 5 نقاط من 4 جولات.

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