3 مباريات في « دوري اليد» اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تتواصل اليوم مباريات دوري رجال اليد بإقامة 3 مباريات، في ختام الجولة الخامسة في الدور التمهيدي ببطولة دوري رجال اليد، ويستضيف الجزيرة المتصدر بـ 10 نقاط العين الوصيف برصيد 9 نقاط. وفي المباراة الثانية يستقبل الشارقة السابع برصيد 3 نقاط النصر الخامس برصيد 6 نقاط من 4 جولات.
وفي المباراة الثالثة يستقبل دبا الحصن صاحب المركز الثامن والأخير برصيد 3 نقاط ضيفه فريق الوصل السادس برصيد 5 نقاط من 4 جولات.
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