فرسان الإمارات يخوضون تحدي كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة اليوم

يشارك فرسان الإمارات في النسخة الخامسة لكأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل، التي تنطلق صباح اليوم في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمشاركة نحو 200 فارس وفارسة يمثلون 50 دولة من مختلف أنحاء العالم. ويتطلع فرسان الإمارات إلى كسب التحدي في السباق الرئيسي للبطولة لمسافة 120 كلم.

وتضم قائمة فرسان الإمارات المشاركين في الحدث، الشيخ عبدالله بن فيصل القاسمي من إسطبلات المنايا، فيما يشارك من إسطبلات F3 كل من سعيد أحمد الحربي، عبدالله غانم المري، عبدالله علي العامري، زايد محمد عتيق المهيري، حمد حميد التميمي وميثاء محمد القبيسي.

سجل حافل

ويملك فرسان الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في تاريخ كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث احتكرت الإمارات المراكز الثلاثة الأولى في نسخة 2020 بقيادة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بطل النسخة الثانية من كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل على صهوة الفرس ((عطوفة دي لاب)).

كما توّج الفارس سالم حمد ملهوف، بلقب النسخة الأولى من سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل في 2019 على صهوة الجواد ((بلاك ريدج أنديغو))، بينما تألقت إسطبلات العين للقدرة في 2022 بعد حصد المركزين الأول والثاني في النسخة الثالثة من كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل.

وتعد كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل من أبرز سباقات القدرة في المملكة العربية السعودية، حيث تحظى البطولة باهتمام كبير من عشاق الفروسية باعتبارها فرصة مثالية للمنافسة والاستمتاع بأروع العروض والفعاليات المصاحبة واكتشاف العلاقة الفريدة التي جمعت الإنسان والخيل منذ آلاف السنين ضمن تحديات شيّقة ضد التضاريس وعامل الزمن.

وأقيمت أمس في قرية البطولة بمحافظة العلا إجراءات الفحص البيطري وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين.

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