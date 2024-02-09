«سوينغ فوت» لمواصلة المجد في «جبل علي للميل» بالمضمار الأصفر

ينطلق اليوم السباق التاسع لمضمار جبل علي، الذي سيحمل اسم ((يوم الموضة))، ويتضمن 7 أشواط مثيرة، أبرزها ((جبل علي للميل))، و((جبل علي للسرعة - الجولة الثالثة لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة)).

الشوط الأول

ستكون البداية مع الشوط الأول ((كأس الوثبة ستاليونز))، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، الذي يشهد مشاركة ((إيه إف رامي)) لخالد خليفة النابودة، الذي يواجه التحدي مع وجود ((شجاع مسقط)) لخليفة مطر محمد مطر النيادي، و((جنان)) لـ((ياس للسباقات)).

الشوط الثاني

يتصدر ((حب الوطن)) لـ((نقابة بورسلي للسباقات)) ترشيحات الشوط الثاني ((الشعفار للاستثمار ستيكس)) لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 125 ألف درهم، إلا أنه سيواجه منافسة كبيرة من قبل ((إيرابتف)) لناصر عسكر، و((ذيبان)) لحمدان بن حرمش.

الشوط الثالث

يسعى ((باسم الله عليك)) لمحمد أحمد علي السبوسي لمواصلة التألق خلال مشاركته في الشوط الثالث ((كأس طيران الإمارات)) لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 150 ألف درهم، ولكن الصعوبة تأتي من ((ميليتاري أوبشن)) لـ((فيكتورياس))، و((شوف دبي)) لأحمد غليطة المهيري، و((وفيت)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الرابع

تبدأ الإثارة من بوابة الشوط الرابع ((جبل علي للسرعة - الجولة الثالثة لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة)) لمسافة 1000 متر ((قوائم)) برعاية ((أ.ر.م القابضة)) البالغة قيمة جوائزه 500 ألف درهم، إذ يطمح بطل الجولة الثانية ((كولور أب)) لسيد حشيش إلى حسم لقب النسخة الثانية من السلسلة، وسط منافسة قوية مع وجود ((راوي)) لـ((آر آر آر للسباقات)) بطل ((تحضيري جبل علي للسرعة))، و((بونتوس)) لإيفا نيسلانيكوفا، الذي حل ثانياً في سباق ((بلو بوينت سبرنت)) بمضمار ((ميدان)) العالمي.

الشوط الخامس

تبلغ الأمسية ذروتها في الشوط الخامس ((جبل علي للميل)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الثالثة)) برعاية ((إسطبلات شادويل)) البالغة قيمة جوائزه 700 ألف درهم، إذ يتطلع ((سوينغ فوت)) لـ((رباح للسباقات)) بطل ((تحضيري جبل علي للميل)) إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في المضمار الأصفر، إلا أنه من الصعب التكهن بالنتيجة مع وجود ((هوم برو)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((لا سدود)) لـ((شادويل))، و((إن كراود)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط السادس

ستكون القوة حاضرة في الشوط السادس ((كأس بنك دبي التجاري)) لمسافة 1600 متر البالغة قيمة جوائزه 150 ألف درهم، يتقدمها ((إل إنتروفرتيدو)) لـ((نادي جلف للسباقات))، و((وقت)) لناصر عسكر، و((ميادين)) لـ((شادويل)).

الشوط السابع

يختتم السباق بالشوط السابع ((سكون تكافل ستيكس)) لمسافة 1950 متراً البالغة قيمة جوائزه 150 ألف درهم، الذي يشهد مشاركة ((فايولنت جاستيس)) لفايبهاف شاه، و((مكفول)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((كوزميك ديزرت)) لحمدان سلطان علي السبوسي.

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