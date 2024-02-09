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فوز الوصل والعين في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس «ADIB»

2/9/2024 7:21:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجح الوصل والعين، أمس، في الفوز في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي ((ADIB))، ووضع الفريقان قدماً في النهائي.

وتغلب الوصل على ضيفه الوحدة 2 - 1، بإستاد زعبيل، وسجل للوصل سفيان بوفتيني في الدقيقة 3، وفابيو دي ليما من ركلة جزاء في الدقيقة 30، وأحرز هدف الوحدة أحمد نور الله من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

ويحتاج الوصل في لقاء الإياب إلى التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى النهائي، بينما يحتاج الوحدة إلى الفوز إياباً على ملعبه في إستاد آل نهيان، بفارق هدفين للوصول إلى النهائي.

وفي المباراة الثانية فاز العين خارج ملعبه على كلباء بهدفين دون رد سجلهما المغربي سفيان رحيمي، والبديل محمد عباس في الدقيقتين (45+2 )، و( 90+1)، وسيدخل ((الزعيم)) مباراة الإياب بملعبه بأكثر من فرصة.

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