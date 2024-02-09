علي سالمين مستمر مع «الإمبراطور» حتى 2027

أعلن نادي الوصل، تجديد عقد علي سالمين لاعب فريقه الأول لكرة القدم، ليستمر في قلعة ((الإمبراطور)) حتى عام 2027.

وظهر سالمين ((29 عاماً)) في صفوف الفريق بدوري المحترفين موسم 2012 - 2013، وخاض مع الفريق 14927 دقيقة موزعة على 185 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف، وتلقى 30 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء بالبطولة حتى الآن.

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