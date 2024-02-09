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علي سالمين مستمر مع «الإمبراطور» حتى 2027

2/9/2024 7:21:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي الوصل، تجديد عقد علي سالمين لاعب فريقه الأول لكرة القدم، ليستمر في قلعة ((الإمبراطور)) حتى عام 2027.

وظهر سالمين ((29 عاماً)) في صفوف الفريق بدوري المحترفين موسم 2012 - 2013، وخاض مع الفريق 14927 دقيقة موزعة على 185 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف، وتلقى 30 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء بالبطولة حتى الآن.

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