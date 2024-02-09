شباب الأهلي يجدد لـ«بيليه» ويتعاقد مع المقبالي

شباب الأهلي يجدد لـ«بيليه» ويتعاقد مع المقبالي
التاريخ
2/9/2024 7:21:22 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
جددت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عقد محمد جمعة عيد ((بيليه))، ليواصل مسيرته مع فريق ((فرسان دبي)) لكرة القدم في الفترة المقبلة، كما تعاقدت مع حارس المنتخب الأولمبي ونادي الفجيرة حمد المقبالي، في إطار خططها لدعم صفوف الفريق الأول بالمواهب الشابة.
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