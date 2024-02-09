Saturday, 10 February 2024 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شباب الأهلي يجدد لـ«بيليه» ويتعاقد مع المقبالي

2/9/2024 7:21:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

جددت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عقد محمد جمعة عيد ((بيليه))، ليواصل مسيرته مع فريق ((فرسان دبي)) لكرة القدم في الفترة المقبلة، كما تعاقدت مع حارس المنتخب الأولمبي ونادي الفجيرة حمد المقبالي، في إطار خططها لدعم صفوف الفريق الأول بالمواهب الشابة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN09022024000110011019ID1107834733

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث