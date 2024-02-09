شباب الأهلي يجدد لـ«بيليه» ويتعاقد مع المقبالي

جددت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عقد محمد جمعة عيد ((بيليه))، ليواصل مسيرته مع فريق ((فرسان دبي)) لكرة القدم في الفترة المقبلة، كما تعاقدت مع حارس المنتخب الأولمبي ونادي الفجيرة حمد المقبالي، في إطار خططها لدعم صفوف الفريق الأول بالمواهب الشابة.

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