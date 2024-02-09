سباق كأس رئيس الدولة للقدرة في الوثبة غداً بمشاركة 200 فارس وفارسة

ينطلق غداً كرنفال سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة، في نسخته الـ25 بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ويشارك في السباق الذي يقام لمسافة 160 كلم، أكثر من 200 فارس وفارسة يتنافسون على حصد اللقب.

وكشفت إدارة قرية الوثبة في مؤتمر صحافي أمس تفاصيل الحدث، وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني للدولة، وسط حضور كبير تقدمه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، ويعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وتم خلال المؤتمر الكشف عن الإصدار الأول من سلسلة الفارس بعنوان ((الفارس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فارس الوثبة، ومجدد الخيول العربية))، إهداءً لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأكد أحمد ناصر الريسي أن سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة يمثل إرثاً وطنياً ورياضياً لرياضة الفروسية. وقال: بلوغ السباق لليوبيل الفضي يحمل الكثير من الدلالات، وحجم الرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية في إطار المضي قدماً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأشار إلى أن الدعم الكبير أسهم في تربع الإمارات على قمة العالم برياضة الفروسية ونشرها محلياً وعالمياً وتمكين أبناء الوطن فيها ما جعلهم يحققون أفضل النتائج في المحافل العالمية.

وأكد عارف العواني أن الفوز بلقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة يمثل هدفاً لكل الفرسان والفارسات ويعد مصدر فخر وشرفاً يسعى إليه الجميع لما يحمله من اسم غالٍ.

وأضاف: بلوغ السباق للنسخة 25 تأكيد على نجاحاته وتأثيره الإيجابي في تطوير رياضة الفروسية، ونعتبره مناسبة سعيدة نهنئ عليها مجتمع الفروسية.

وأكد محمد الحضرمي جاهزية قرية الإمارات العالمية للقدرة لاحتضان السباق، والذي يعتبر الأبرز والأهم على مستوى سباقات القدرة عالمياً، مشيراً إلى أن السباق يشهد إقبالاً كبيراً من مختلف الإسطبلات، وقال: عدد المشاركين يتجاوز 200 فارس وفارسة، نتمنى لهم التوفيق ونأمل أن يخرج السباق وكافة الفعاليات المصاحبة بما يليق بالاسم الذي يحمله.

من ناحية أخرى قدم الدكتور خورخي لوسيه، عقب المؤتمر، محاضرة عن العناية بالخيول أعقبها الإعلان عن توقيع النسخة الأولى من وثيقة سياسة الاعتناء بالخيول، والتي بموجبها تحرص قرية الوثبة على ضمان حصول الخيول على العناية والرعاية في جميع الفعاليات التي تقام بها.

وتسلمت القرية شهادة غينيس للأرقام القياسية لعقد أكبر محاضرة من حيث عدد الحضور عن العناية بالخيول في العالم.

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