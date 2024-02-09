عجمان تعلن استضافة بطولة آسيا لبناء الأجسام 2026

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن استعدادها لاستضافة بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية الـ 57 عام 2026، في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس في نادي شرطة عجمان للرياضة والرماية، حضره الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ورافائيل سانتونغا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعادل فهيم، رئيس الاتحاد العربي ونائب أول لرئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام.

وتمثل بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية التي ترعاها وتنظمها دائرة التنمية السياحية في عجمان فرصة فريدة لإمارة عجمان لعرض تنوعها وجاذبيتها كوجهة سياحية رياضية، ومن المقرر أن تُقام البطولة في مايو 2026 في إمارة عجمان، ما يعزز مكانتها كمضيفة لفعاليات رياضية دولية.

وتشكل الفعاليات الجانبية جزءاً مهماً من تجربة الزوار خلال فترة البطولة، وتعكس فعالياتها الثقافة والتراث المحلي، مما يمنح الزوار فرصة استكشاف الجوانب المتعددة خارج النطاق الرياضي، وتتضمن هذه الفعاليات الفنون الشعبية، والمأكولات التقليدية، والعروض الفنية.

خطوة استراتيجية

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: ((تعد استضافة بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية في عام 2026 خطوة استراتيجية تعكس التزام إمارة عجمان بتعزيز دورها كوجهة سياحية رياضية متقدمة، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤيتنا المستقبلية لتعزيز التنمية الاستراتيجية الشاملة في إمارة عجمان)).

بطولة مميزة

وقال الشيخ عبد الله بن حمد الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية: ((نحن عازمون على تقديم بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية في عام 2026 بمستوى عال من التنظيم والاحتراف، حيث سنضع الجميع في قلب الأولويات، كما سنعمل بجدية لضمان تجربة فريدة تتسم بالتميز والنجاح الذي يتناسب مع الطموحات الرياضية للمشاركين)).

تعزيز التفاعل

ومن جانبه قال الدكتور رافائيل سانتونغا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية: ((بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية تمثل فرصة رائعة لتعزيز التفاعل الرياضي وتبادل الثقافات. نتطلع إلى شراكة ناجحة مع إمارة عجمان لتحقيق النجاح)).

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية: ((تعكس استضافة بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية 2026 التزام إمارة عجمان بجذب الأحداث الرياضية العالمية، وتعزز مكانتها كوجهة سياحية ورياضية، مما يسهم في جذب الانتباه العالمي. نحن فخورون برعاية وتنظيم هذا الحدث الذي يجمع لاعبين من 26 دولة، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويزيد من الإشغال الفندقي. نعبر عن تقديرنا للجهود المبذولة ونتطلع إلى تحقيق تجربة رياضية ناجحة في إمارة عجمان)).

كما علق دكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد العربي ونائب أول لرئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية: ((إن استضافة عجمان لهذا الحدث الكبير تعكس التفاني في تعزيز رياضة بناء الأجسام في المنطقة. سنعمل جاهدين لجعل هذا الحدث ذا طابع فريد وإضافة إيجابية للسياحة الرياضية في المنطقة)).

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