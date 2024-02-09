تتويج أبطال «الذراع الأقوى» في «الرياضية العمالية»

فاز لاعبو شركات ((ديزرت غروب)) و((دلسكو)) و((دتكو)) بلقب بطولة مصارعة الذراعين ((الذراع الأقوى)) التي أقيمت ضمن منافسات النسخة الخامسة من ((الدورة الرياضية العمالية)) الأكبر من نوعها والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وتقام تحت شعار ((إسعادهم هدفنا)) في مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 11 مارس من سنة 2024، وتتضمن 11 لعبة رياضية وهي: كرة السلة، وكرة القدم، وسباق الطريق، ومصارعة الذراعين، والريشة الطائرة، والكرة الطائرة، والسباحة، وشد الحبل، واليوغا، والكريكت، ورياضة الكبادي.

وتوج اللاعب سعيد خان من شركة ديزرت غروب بلقب بطولة مصارعة الذراعين لفئة الوزن الثقيل بعد تغلبه على اللاعب كمالجيت سينغ من شركة دتكو، فيما فاز اللاعب محمد آشليك من شركة دلسكو بالمركز الأول في منافسات الوزن الخفيف بعد تغلبه على محمد إبراهيم من شركة دلسكو، وفي فئة الوزن المتوسط فاز جواد بت من شركة دتكو بالمركز الأول بعد تغلبه على هاريش شاندروز من شركة دلسكو.

وأدار تحكيم منافسات البطولة براديش ميثال البطل الدولي لمصارعة الذراعين وبطل الإمارات لمصارعة الذراعين، وأنيل كومار بطل رفع الأثقال الدولي، وشهدت البطولة مشاركة واسعة ومتابعة جماهيرية كبيرة في المنافسات التي أقيمت في المنطقة الرياضية أرينا دلسكو بمنطقة القوز بدبي.

تتويج

وفي ختام البطولة قام عبدالله لشكري الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، وممثل عن مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي بتكريم الفائزين وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى إضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا على الفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع المنافسات، وتابع عدد كبير من الجمهور من العمال والأسر المنافسات، وحرصوا على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم في أثناء البطولة.

وتقام منافسات الدورة في 10 مواقع مختلفة وهي جبل علي، والقوز، والجداف، وموانئ دبي العالمية، وشركة دتكو، وشركة دلسكو، ومجمع إينوك السكني، والقصيص، والمحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين في الشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة عبر توفير فرص التواصل بينهم إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاج وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مملوءة بالمنافسة والترفيه بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.

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