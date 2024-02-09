نادي الاتحاد السعودي يشكل لجنة ثلاثية لإدارة شؤون كرة القدم والانتقالات

أعلن نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة، تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة شؤون كرة القدم والانتقالات.

وقال النادي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يعلن نادي الاتحاد موافقة مجلس الإدارة على تكوين لجنة رياضية تضم ثلاثة أعضاء وتفويضها بالصلاحيات الرياضية والمالية اللازمة لأداء أعمالها بشكل مستقل وستكون مسؤولة عن انتقالات اللاعبين".

وأضاف: "يرأس اللجنة السيد دومينجوس أوليفيرا الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد وتضم اللجنة المدير الرياضي السيد رامون بلانيس والمدرب مارسيلو جاياردو، حيث ستوجه خبراتهم نحو التميز والنجاح في الساحة الرياضية التنافسية".

ونقل النادي عن أوليفيرا الرئيس التنفيذي للشركة قوله: "يعتبر انشاء اللجنة الرياضية خطوة هامة في مسار التطوير وتقدم جهودنا الرياضية".

وتوقع النادي أن تلعب اللجنة الرياضية دوراً حيوياً في تشكيل مستقبل كرة القدم "من أجل الكفاءة التشغيلية والنجاح على المدى الطويل سواء داخل الملعب أو خارجه".

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