نادي الاتحاد السعودي يشكل لجنة ثلاثية لإدارة شؤون كرة القدم والانتقالات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة، تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة شؤون كرة القدم والانتقالات.
وقال النادي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يعلن نادي الاتحاد موافقة مجلس الإدارة على تكوين لجنة رياضية تضم ثلاثة أعضاء وتفويضها بالصلاحيات الرياضية والمالية اللازمة لأداء أعمالها بشكل مستقل وستكون مسؤولة عن انتقالات اللاعبين".
وأضاف: "يرأس اللجنة السيد دومينجوس أوليفيرا الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد وتضم اللجنة المدير الرياضي السيد رامون بلانيس والمدرب مارسيلو جاياردو، حيث ستوجه خبراتهم نحو التميز والنجاح في الساحة الرياضية التنافسية".
ونقل النادي عن أوليفيرا الرئيس التنفيذي للشركة قوله: "يعتبر انشاء اللجنة الرياضية خطوة هامة في مسار التطوير وتقدم جهودنا الرياضية".
وتوقع النادي أن تلعب اللجنة الرياضية دوراً حيوياً في تشكيل مستقبل كرة القدم "من أجل الكفاءة التشغيلية والنجاح على المدى الطويل سواء داخل الملعب أو خارجه".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN09022024000110011019ID1107834729
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.