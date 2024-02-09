سيدات البحرين يتصدرن اليوم الأول من أم الألعاب في «عربية السيدات 2024»

شهد اليوم الأول من منافسات ألعاب القوى منافسات مثيرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

واحتضن نادي الثقة منافسات ألعاب القوى، وسط حضور رفيع من المسؤولين عن اللعبة محلياً وعربياً وخليجياً، يتقدمهم الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، واللواء الدكتور محمد المر، رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، ونبيل عاشور، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، رئيس اللجنة الفنية لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وطلال منصور، العداء القطري الشهير وصاحب الإنجازات الرائعة في أم الألعاب والملقب بأسرع رجل في آسيا، وعدد كبير من مسؤولي الاتحاد العربي.

5 نهائيات

وأقيمت، أول من أمس الخميس، 5 نهائيات في الفترة المسائية، بعد المرحلة التمهيدية التي جرت صباحاً، في منافسات نجحت خلالها فتيات البحرين في انتزاع 5 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين في سباقي 100 متر حواجز، و10 آلاف متر جري، وثلاث ميداليات فضية في كل من سباق 100 متر عدو، و1000 متر جري، ومسابقة رمي القرص.

بدورها حصلت العراق على 4 ميداليات ملونة، واحدة ذهبية جاءت في الوثب الطويل، وفضية وبرونزية في سباق 100 متر حواجز، وبرونزية سباق 1000 متر جري.

ذهبية ليبية

وحصلت ليبيا على ذهبية واحدة في رمي القرص، وفازت لبنان بميدالية ذهبية في 100 متر عدو، وحصلت مصر على ميدالية فضية في 100 متر عدو، وحصلت الكويت على برونزيتين في رمي القرص، والوثب الطويل، وبرونزية واحدة من نصيب سلطنة عمان في 100 متر عدو.

البصمة البحرينية

وجاءت البصمة البحرينية واضحة بعد فوز العداءة بونتيو إيداو بذهبية 10 آلاف متر جري بزمن 34:02.33 دقيقة، متفوقة على زميلتها تغشت حاشاو بيالي، التي حازت الميدالية الفضية بزمن 34:02.79 دقيقة، بينما حلت في المركز الثالث وحصدت الميدالية البرونزية العراقية ديانا كريم لامي بزمن 39:02:5 دقيقة.

أمينات جمال

وفي سباق 100 متر حواجز فازت البحرينية أمينات جمال بالميدالية الذهبية بزمن 12:39 ثانية، وجاءت العراقية دلسوز عبيد نجيم في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 15:24 ثانية، وحلت زميلتها ديرين بختيار علي في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 15:27 ثانية.

ذهبية لبنانية

وفي 100 متر عدو فازت اللبنانية ميسا وليد معوض بالمركز الأول والميدالية الذهبية بزمن 12:24 ثانية، وجاءت البحرينية زينب موسى محمد في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية بزمن 12:42 ثانية، واحتلت البحرينية عزة سلطان اليعربية المركز الثالث وحصدت الميدالية البرونزية بزمن 12:59 ثانية.

ذهب عراقي

وفي مسابقة الوثب الطويل فازت العراقية مريم عبدالحميد عبد الإله بالميدالية الذهبية بقفزة بلغت 5 أمتار و33 سنتيمتراً، وجاءت المصرية نور عبده عبدالحميد في المركز الثاني بقفزة سجلت 5 أمتار و17 سنتيمتراً، وذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية للكويتية عائشة وليد الخضر بقفزة اقتصرت على 5 أمتار و15 سنتيمتراً.

رقم قياسي جديد

وشهدت منافسات رمي القرص انتزاع الليبية رتاج سالم السائح الميدالية الذهبية برقم قياسي جديد على صعيد هذه المسابقة بعد أن رمت المطرقة إلى مسافة بلغت 50 متراً و17 سنتيمتراً، وحلت ثانية البحرينية نور سالم جاسم برمية بلغت 40 متراً و23 سنتيمتراً، وجاءت الكويتية عائشة وليد الخضر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية برمية بلغت 38 متراً و56 سنتيمتراً.

بطولة متخصصة للسيدات

وعبّر اللواء الدكتور محمد المر، رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، عن سعادته بالمستوى الذي شاهده في اليوم الأول لمنافسات ألعاب القوى بنادي الثقة للمعاقين، مشيراً إلى التطور الكبير في الأرقام ورغبة كل المتسابقات في التواجد على منصات التتويج، وقال: «استضافة مثل هذه البطولات تخدم الرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة وأنها بطولة متخصصة للسيدات، ولدينا عناصر نسائية في مجال الرياضة حققن إنجازات كبيرة».

زيادة المهارات

وأضاف: «عندما أتحدث عن ألعاب القوى التي أمثلها فيجب الإشارة إلى أنه في آخر عامين ذهبت أكثر الميداليات إلى العنصر النسائي، سواء كانت على المستوى الخليجي أو العربي أو غرب آسيا، ودورة الألعاب العربية الحالية هي مرحلة مهمة ومحطة لكل اللاعبات لزيادة المهارات والثقة والاحتكاك بالمدارس المختلفة والتنافس الرائع بين اللاعبات سواء داخل منتخب الإمارات نفسه، وكذلك مع بقية اللاعبات من البلدان العربية الأخرى، وهو ما يسهم في رفع كفاءة اللاعبات».

خبرات كبيرة

وعن التنظيم قال اللواء الدكتور محمد المر: «إمارة الشارقة، وتحديداً نادي الشارقة لرياضة المرأة، أصبح لديها خبرات كبيرة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخدم المجتمع الرياضي، ليس فقط على مستوى الدولة، بل في الوطن العربي الكبير، وما شاهدته من علامات الرضا على وجوه كل المشاركات من لاعبات ومسؤولين أيضاً يجعلنا نفتخر بمثل هذا التنظيم».

«عالي البحريني» و«إنبي المصري» يتأهلان إلى نهائي طاولة «عربية السيدات 2024»

تأهل فريقا عالي البحريني وإنبي المصري إلى نهائي منافسات كرة الطاولة ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وأكد الفريقان الترشيحات التي صبت في صالحهما منذ بداية البطولة بأنهما المرشحان الأبرز لخوض المباراة النهائية، بعدما حققا العلامة الكاملة في دور المجموعات، قبل أن يواصلا تألقهما في نصف النهائي، إذ سيخوضان مواجهة من العيار الثقيل على الميدالية الذهبية في صالة مؤسسة رياضة المرأة بالشارقة.

وجاء تأهل عالي البحريني إلى النهائي بعدما حقق الفوز على المحافظة السوري، والشارقة الإماراتي في دور المجموعات، وأتبع ذلك بتجاوز عقبة حمادة الأردني في دور الأربعة.

وعلى الطرف الآخر، تغلب إنبي المصري على الفتاة الكويتي وحمادة الأردني في دور المجموعات، واستكملت بالفوز على المحافظة السوري في نصف النهائي، ليضرب موعداً في النهائي مع عالي البحريني، على أن يخوض فريقا حمادة الأردني والمحافظة السوري مواجهة أخيرة للمنافسة على آخر منصات التتويج والميدالية البرونزية.

من جهته أشاد نبيل مأمون، عضو لجنة القواعد في الاتحاد الدولي لكرة الطاولة وحكم عام المسابقة في النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بأداء الفرق الأربعة في نصف النهائي، موضحاً أن مستوى البطولة جاء تصاعدياً، بعدما دخلت اللاعبات أجواء البطولة، خصوصاً أنهن شاهدن طريقة لعب كل فريق في مرحلة المجموعات.

المباراة النهائية

وقال: «استحق إنبي المصري وعالي البحريني التأهل إلى المباراة النهائية، خاصة أنهما قدما أفضل المستويات في الدور الأول، وتصدر كل فريق مجموعته، كما كانا مرشحين بقوة لتجاوز حمادة البحريني والمحافظة السوري في المربع الذهبي، بينما في الوقت نفسه يستحق فريقا حمادة والمحافظة التهنئة والتحية على المستوى الرائع الذي قدمته اللاعبات».

وأشار مأمون إلى أن التنظيم جاء على قدر التوقعات والتطلعات، موضحاً: «دولة الإمارات عودتنا على تنظيم أفضل البطولات الرياضية، ولا شك أن إمارة الشارقة برهنت خلال السنوات الماضية على تنظيم نسخة استثنائية للدورة العربية للسيدات التي أصبحت علامة فارقة وبارزة بالنسبة للمرأة على مستوى الوطن العربي».

وأضاف: «بالنسبة إلى بطولة كرة الطاولة، الصالة التي استضافت المنافسات رائعة ومهيأة لاستضافة البطولات الدولية، بعدما تم توفير كافة التجهيزات التي تحتاجها الفرق المشاركة والحكام والإداريين، إلى جانب أن الأجواء الخاصة بتنظيم البطولة إيجابية ورائعة من الجوانب كافة، سواء من استقبال الوفود المشاركة أو الإقامة وتقديم تسهيلات لجميع المشاركين في هذا العرس العربي الكبير».

الثورة السوري يضرب موعداً مع الفحيص الأردني في نهائي «السلة »

ضرب الوافد الجديد فريق الثورة السوري موعداً مساء الاثنين المقبل مع حامل اللقب فريق الفحيص الأردني، في المباراة النهائية لمسابقة كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، عقب الفوز المستحق لفريق الثورة على حساب الأهلي البحريني، جاء بفارق 20 نقطة وبنتيجة (85-65) في مباراة جمعتهما أمس الجمعة على صالة نادي البطائح لحساب الجولة قبل الختامية من منافسات الدور التمهيدي.

الدور التمهيدي

واختتم الثورة بانتصاره على الأهلي مشواره في الدور التمهيدي لمسابقة كرة السلة، معززاً رصيده إلى 11 نقطة، والتقدم مؤقتاً إلى مركز الصدارة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن الفحيص الأردني الذي ضمن مبكراً التأهل للمباراة النهائية، ويخوض غداً الجولة الختامية في الدور التمهيدي، التي تجمعه في الواحدة ظهراً مع صاحب الضيافة الشارقة الإماراتي.

نظام الدوري

وقضى نظام مسابقة كرة السلة بأن يقام دورها التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وبمشاركة سبعة أندية، تسفر نتائجه عن منح صاحبي المركزين الأول والثاني في ختام التمهيدي الحصول حصراً على بطاقتي التأهل للمباراة النهائية، وهو ما نجح في تحقيقه الفحيص الأردني، أول من أمس الخميس، بفوزه على الثورة السوري بنتيجة (76-42) محافظاً من خلاله على سجله الخالي من الهزائم، وتأكيده التأهل المبكر دون الحاجة إلى نتيجة مباراته في الجولة الختامية من التمهيدي أمام الشارقة الإماراتي، قبل أن يحجز الثورة مقعده في النهائي بتحقيقه الفوز في خمس مباريات مقابل تجرع الهزيمة في مناسبة واحدة.

بروفة أخيرة

وأكدت سيدات فريق الثورة في بروفة أخيرة أمام الأهلي البحريني جدارتهن في بلوغ المباراة النهائية، بعد أن أحكمت اللاعبات السوريات قبضتهن على نتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع بواقع (25-10 و23-19 و18-16)، بينما اكتفت لاعبات الأهلي البحريني بنيل أفضلية خجولة بنتيجة الربع الثالث (20-19).

الجولة الختامية

يذكر أن الجولة الختامية اليوم السبت، التي تستهل في الحادية عشرة صباحاً بلقاء غاز الشمال العراقي والفتاة الكويتي، متبوعة بمواجهة الفحيص أمام الشارقة، ومن ثم الأهلي البحريني مع العاصمة السعودي، ستحدد أيضاً هوية الفريقين اللذين ينهيان الدور التمهيدي بالمركزين الثالث والرابع، ويتأهلان بدورهما لخوض مباراة أخيرة في الدور الختامي على آخر عتبات منصات التتويج والمنافسة على الميدالية البرونزية.

«الشارقة» يواجه «سبورتنج» و«سلوى» ينازل «بيبلوس»

أفصحت منافسات كرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً بنسختها السابعة، عن مواجهات الأربعة الكبار «مربع الذهب»، حيث يواجه الشارقة الإماراتي نظيره سبورتنج المصري، بينما يلاقي فريق سلوى الصباح الكويتي نظيره بيبلوس اللبناني، اليوم السبت، في صالة نادي خورفكان الرياضية.

إفصاح مثير

وجاء الإفصاح عن مواجهات الغد الحاسمة في مربع الأربعة الكبار بعد أربع مباريات قوية شهدتها صالة نادي خورفكان الرياضي أمس الجمعة، حيث التقى في المباراة الأولى سبورتنج المصري ونظيره السوري تل درة، وخطفت المصريات بطاقة الترقي للمربع الذهبي بسهولة ويسر بالفوز على السوريات 3-صفر بالأشواط (25-9 و25-8 و25-8)، بينما نال فريق الشارقة الإماراتي البطاقة الذهبية الثانية بعد مواجهة مثيرة مع فريق أكاد عنكاوا العراقي، وفاز بنتيجة (3-1) بالأشواط ( 21-25 و25-15 و25-16 و25-19) بعد مباراة وصفت بأنها الأروع والأجمل في البطولة حفلت بالندية والإثارة والفدائية من جانب لاعبات الفريقين، خاصة نورما إسحق، لاعبة أكاد عنكاوا، التي تحاملت على نفسها وأكملت الشوط الرابع بعد تلقيها علاجاً ناجحاً من طبيبة الفريق المصري الدكتورة نادين علي الشيمي.



ثنائي الذهب

أما الثنائي المكمل لمربع الأربعة الكبار في مواجهات الغد المؤهلة للنهائي فيضم سلوى الصباح الكويتي ونظيره بيبلوس اللبناني، حيث خطف فريق سلوى الصباح البطاقة الثالثة بعد مواجهة قوية مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وفاز عليه بثلاثية نظيفة بالأشواط ( 25-12 و25-16 و25-14).

ونال فريق بيبلوس اللبناني المقعد الذهبي عبر الفوز على فريق دي لاسال الأردني، بنتيجة (3-صفر) بالأشواط ( 25-7 و25-17 و25-10) بعد مباراة حفلت بالندية تقاسم فيها الفريقان الأداء القوي.

ترتيب المراكز

وستلعب الفرق الأربعة التي خسرت في مواجهات اليوم مباراتي تحديد المراكز من (5-8) غداً، وستكون المباراة الأولى في تمام التاسعة صباحاً بصالة نادي خورفكان، وتجمع بين تل درة السوري، الذي خسر من سبورتنج المصري، وأكاد عنكاوا العراقي، الذي خسر من الشارقة الإماراتي.

ويلتقي في المواجهة الثانية في تمام الحادية عشرة فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، الذي خسر من فريق سلوى الصباح الكويتي مع فريق دي لاسال الأردني، الذي خسر من فريق بيبلوس اللبناني.





بطولة ممتعة

كريم بن عياد، المدير الفني لفريق الشارقة، وصف مباراتهم مع فريق أكاد عنكاوا العراقي بأنها كانت عبارة عن مباراة كؤوس وبطولة ممتعة، الكل استمتع بها، ولا خاسر فيها بعد الأداء الرائع الذي قدم فيه الفريقان مباراة متكاملة، رغم تحفظاته على الأخطاء الكثيرة التي وقعت فيها لاعبات فريقه، ووعد بمعالجتها في مباراة الغد أمام فريق سبورتنج المصري.

شباب الأهلي والشارقة يهديان الإمارات 6 ميداليات في افتتاح "الكاراتيه "

أهدى فريقا شباب الأهلي والشارقة الإمارات 6 ميداليات في افتتاح منافسات الكاراتيه، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وحصد الفريقان ثلاث ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية، حيث فازت لاعبة شباب الأهلي شيخة اليافعي بذهبية كاتا الفردي، كما نال فريق شباب الأهلي ذهبية الكاتا الجماعي، بينما حصلت لاعب الشارقة سارة حاتم العامري على ذهبية وزن تحت 61 كجم، ونالت لاعبة شباب الأهلي هلا خالد بن حيدر فضية وزن تحت 61 كجم، ولاعبة الشارقة حوراء محمد العجمي فضية وزن تحت 50 كجم، وأخيراً حصلت لاعبة الشارقة اليازية خالد زيد على برونزية وزن تحت 55 كجم.

نصيب السوري

وتفصيلاً جاءت المنافسات قوية بمشاركة تسعة أندية، حيث حصل فريق نصيب السوري على أكبر عدد من الميداليات، برصيد سبع ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وأربع برونزيات، وتبعه في الترتيب شباب الأهلي برصيد ذهبيتين وفضية ثم نادي الفتاة الكويتي برصيد أربع ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، وجاء في المركز الرابع نادي الشارقة برصيد ثلاث ميداليات هم ذهبية وفضية وبرونزية، وفي المركز الخامس نادي الاتحاد السعودي برصيد فضيتين، ونادي البشمركة العراقي سادساً برصيد أربع ميداليات بواقع فضية وثلاث برونزيات، وفي المركز السابع نادي الاتحاد الليبي برصيد فضية، وفي المركز الثامن نادي بلقيس اليمني برصيد برونزية واحدة، بينما لم يحصل نادي الرئيسي العماني على أية ميداليات.

ذهبية كاتا الفردي

وأقيمت ست مسابقات في اليوم الافتتاحي، إذ فازت بذهبية كاتا الفردي لاعبة شباب الأهلي شيخة اليافعي، وحصلت على الفضية لاعبة نصيب السوري هديل ماهر، والبرونزية للاعبة الفتاة الكويتي دلال جاسم، ولاعبة البشمركة العراقي أورين أماج.

ذهبية كاتا الجماعي

وفاز فريق شباب الأهلي بذهبية كاتا الجماعي والفضية من نصيب الفتاة الكويتي البرونزية للاتحاد السعودي والبشمركة العراقي، أما وزن تحت 50 كجم حصلت لاعبة الفتاة الكويتي سلامة رضا سلطان على الميدالية الذهبية، والفضية إلى لاعبة الشارقة حوراء العجمي، والبرونزية لكل من لاعبة الاتحاد السعودي لجين الجفري ولاعبة نصيب السوري رهف وليد إبراهيم.

وزن تحت 55 كجم

وفي وزن تحت 55 كجم فازت لاعبة نصيب السوري ميس ناصر بالميدالية الذهبية، ولاعبة الاتحاد الليبي سما سهيل بالفضية، ولاعبة الشارقة اليازية خالد ولاعبة بلقيس اليمني بالميدالية البرونزية، بينما نالت ذهبية وزن تحت 61 كجم لاعبة الشارقة سارة حاتم العامري، والفضية ذهبت إلى لاعبة شباب الأهلي هلا خالد بن حيدر، والبرونزية من نصيب لاعبة الفتاة الكويتي أسرار عيسي جاسم ولاعبة نصيب السوري لوتس خلدون قطيني، وأخيراً في وزن تحت 68 كجم فازت لاعبة نصيب السوري نتالي وليم عزام بالميدالية الذهبية وحصلت لاعبة البشمركة العراقي لانه كامران على الميدالية الفضية، وزميلتها في الفريق نفسه اللاعبة جراخان جعفر رضا على الميدالية البرونزية التي حصلت عليها أيضاً لاعبة نصيب السوري خلود يوسف.













تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز