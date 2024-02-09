حكايات ألف ليلة وليلة

يعدّ كتاب ‌((ألف ‌ليلة ‌وليلة)) رائد كتب التسلية ‌والمتعة والإثارة؛ لما حوى من الحكايات الطريفة، والقصص الظريفة، والعبر الشريفة، التي جمعت بين الواقع والخيال؛ لذلك كانت هي الأكثر تأثيراً، والأشد سحراً وتصويراً في الأدبين؛ العالمي والإنساني، ما سيجعل تأثيرها في الأعمال الأدبية والإبداعية ظاهراً ولافتاً.

ولا غرو في ذلك، فالأعمال الفنية والإبداعية تستمد بقاءها وخلودها من جودتها الفنية، ومظاهر الإبداع والابتكار فيها.

قال الأستاذ كامل الكيلاني: ((وهكذا يُقسَم لكل عجيب ممتع من القَصص أن يدوم، كما يقسم لأبطاله أن تبقى أسماؤهم على مر الأزمان، وأن تخلد حسناتهم وسيئاتهم على مر الأزمان)). وقد كان.

أما أصله، فيكاد يتفق الباحثون على أنه ليس عربياً، على الرغم من أن شخصياته، وبيئاته، وأحداثه عربية صِرفة، بل شخصياته عباسية.

وبالرجوع إلى المصادر التاريخية، والمراجع الأدبية، والفهارس التراثية، نجدها في الأغلب تتفق على أن أصول ((ألف ليلة وليلة)) تتنازعها النسبة بين الفارسية والهندية، وإن رجح الأكثر فارسيتها.

قال ابن النديم: ((أول من صنف الخرافات وجعل لها كتباً وأودعها الخزائن الفرس، وأول كتاب عمل في هذا المعنى كتاب ((هزار ‌أفسان))، ومعناه ألف خرافة، فنقلته العرب إلى اللغة العربية، وتناوله الفصحاء، والبلغاء، فهذبوه، ونمقوه، وصنفوا في معناه ما يشبهه. وفيه أن ملكاً من ملوكهم كان إذا تزوج امرأة قتلها في اليوم الثاني، فتزوج بجارية من أولاد الملوك ممن لها عقل ودراية، يقال لها شهرزاد، فلما حصلت معه ابتدأت تخرِّفه وتصل الحديث عند انقضاء الليل بما يحمل الملك على استبقائها، ويسألها في الليلة الثانية عن تمام الحديث إلى أن أبقى عليها ألف ليلة وليلة.. فاستبقاها)). وقد جعل الدكتور شوقي ضيف كتاب ((هزار أفسان)) هو نفسه كتاب ألف ليلة وليلة، وليس للعرب فضل فيه إلا الترجمة. والثابت أن العرب لم يكتفوا بالترجمة، بل حفظوا أصله، وزادوا عليه.