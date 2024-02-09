انتصاراً للحقيقة

لفترات زمنية طويلة ولظروف سياسية متشابكة ومعقدة مرت بها بلداننا العربية، حدثت تحولات لا حصر لها، تركت آثارها المدمرة على أوضاعنا السياسية والثقافية، وعلى طرائق تفكيرنا ونظرتنا للحياة والآخر المختلف عنا!

فحدث تحريف كبير لمسألة الخلاف والاختلاف، وخرج فقهاء وعلماء ومنظرون، قننوا وكرسوا ظاهرة كراهية الاختلاف والحوار مع الآخر المختلف، أياً كان سبب الاختلاف، حيث لا يجوز شرعاً وقانوناً -كما قالوا- التقارب مع المختلف عنك في العقيدة أو المذهب أو حتى في الولاء والتوجه السياسي!

مع مرور الزمن انتقلنا من طور الـ((لا يجوز)) إلى طور التحريم، إلى درجة أن قال البعض إنه يحرم على المسلم أن يرد التحية على غير المسلم، مع أن القرآن الكريم -الذي هو كتابنا وموجهنا- مع مشروعية الاختلاف، بل ومع ضرورته، حيث يقول الله تعالى: ((ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربُّك ولذلك خلقهم)).

يقول المفسرون في ذلك: خلقهم ليختلفوا ويتنافسوا إعماراً للأرض وإثراء للحياة ورقياً للإنسان والمجتمعات، إذاً فالاختلاف حقيقة ثابتة ومستمرة إلى يوم القيامة، وقد اختص الله لنفسه بأمر الحكم على الناس جميعاً، فهو الذي يحكم بينهم كما قال في كتابه الكريم: ((ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون)).

إن ثقافة الحوار وتبادل وجهات النظر بين الناس والأمم والشعوب، تعلمنا احتمال الآخر، وتنير لنا طرقاً للمعرفة والفهم، وتدربنا على تجاوز الغضب لذواتنا والانتصار للحق والحقيقة، كما تعصمنا من تدمير أنفسنا والآخرين، فكل الحروب والحملات التدميرية وحروب الكراهية والاجتثاث والتطهير عبر التاريخ، قامت على أساس كراهية الآخر، والرغبة في تدميره؛ لعدم الإيمان أساساً بحقه في الحياة والوجود!

لذلك فإن المجتمعات التي يتحاور الناس فيها كمظهر حياتي واجتماعي ثابت ومكفول، هي أكثر المجتمعات إبداعاً وتقدماً، أما حيث تسود ظاهرة محاربة الاختلافات ووجهات النظر باعتبارهما كلاماً فارغاً وأقرب إلى وسوسات الشياطين على الناس اجتنابها، فإن البديل بلا شك هو الجمود وشيوع الخوف وتراجع كل أشكال الإبداع والحرية والكرامة، فماذا تكسب الإنسانية بذلك!