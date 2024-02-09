تبقى الهيئة العامة للرياضة، إحدى أهم المؤسسات الرياضية، التي يفترض أن تقود ((عربة)) الرياضة، كونها الجهة المرجعية التي تسهم في النماء والتطور والازدهار، والمضي بقوة نحو آفاق المستقبل، ولعبت هذا الدور منذ تشكيلها مع بداية الثمانينيات من القرن الماضي، بعد قرار التحول من وزارة الشباب والرياضة، كأول تشكيل مؤسسي، مع بداية تأسيس الدولة، وركزت على وحدة العمل المؤسسي، بعد أن استمرت الوزارة لسنوات عدة، قبل اندماجها مع التربية والتعليم، وما أعقب ذلك من تغييرات

وقررت السلطة التنفيذية إنشاء هيئة خاصة بالرياضة فقط.

ولا شك أن تعيين غانم الهاجري مديراً عاماً للهيئة العامة بديلاً لسعيد عبدالغفار يأتي من منطلق إعطاء المجال لخبرات جديدة، تمرست وحققت سجلاً إدارياً، حتى نالت الثقة، لكي ترسم وتسهم في رسم مستقبل الرياضة الإماراتية.

قدم سعيد عبدالغفار خلال السنوات الماضية جهداً طيباً لا أحد ينكره فهو رجل جاد ومنظم ودقيق يمتلك خبرة إدارية، وقدم معالي الدكتور أحمد بالهول وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، بحضور موظفي الهيئة لوحة شكر للأخ سعيد عبدالغفار كتب عليها ((شكراً بومايد)) متمنياً له التوفيق في لفتة طيبة من معاليه.

الأسرة الرياضية، تنتظر الكثير من المدير العام الجديد ((بوذياب)) وتدعو له بالتوفيق، وتتمنى أن يجد التعاون من الجميع، لكي نحقق ما نصبو إليه في رياضتنا، لأن أمامنا الكثير من التحديات.

نفتخر في رياضتنا بأن لديها كفاءات علمية عالية المستوى، فالتغيير سنة الحياة وما نطلبه هو الفكر والطرح والرؤية الاستراتيجية، والتقدير والتميز والتواجد مع كل قضايا الساحة، فلن نتركها سواء على الصعيد المحلي أم الإقليمي أم العربي أم الدولي، فهذه النجاحات لا تتحقق بسهولة إلا بالمتابعة بشكل يومي، وبرغم الخلاف أحياناً في وجهات النظر بين أبناء الأسرة الرياضية، إلا أنني آراها تهدف إلى مصلحة العمل، فاختلاف وجهات الرأي في بعض القضايا أمر مطلوب، فإن هذا الأمر طبيعي في العمل اليومي الرياضي، وسنحقق الكثير بشرط أن تكون نوايانا صافية.. والله من وراء القصد