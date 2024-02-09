جولة إطفاء الحرائق

جولة خامسة في مسار طويل، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جاء إلى المنطقة في توقيت مرتبك أمنياً وسياسياً، سباق نفوذ، وفرض إرادات، واختلاط أوراق، وتدخلات إقليمية ودولية حادة على أراضي الإقليم.

بات المستقبل مرهوناً بنتائج الصراعات القائمة والمحتملة.

الجولة جاءت بتوقيت تداعيات غير مسبوقة، من شأنها التأثير على مجريات التجارة العالمية. صدام دولي يستهدف جنوب البحر الأحمر، وخليج عدن، وباب المندب، وبحر العرب، والمحيط الهندي، ينتقل صدى هذا التأثير إلى شرق المتوسط في لبنان وسوريا والعراق.

مهمة بلينكن في هذه الجولة الخامسة للمنطقة، لم تنحصر فقط في الحرب على قطاع غزة، ولم تستهدف فقط التأكيد على دعم حليفتهم إسرائيل، لكنّ ثمة نذراً تتداعي في الأفق من خطر قادم بعد الضربات الأمريكية على سوريا والعراق واليمن.. الصراع بات على الطاولة.

التوقيت ليس هو الأفضل بالنسبة للإدارة الأمريكية التي باتت تفتح أكثر من جبهة في وقت واحد، فضغوط الداخل الأمريكي تزداد تعقيداً، في ظل عام فاصل عنوانه ((العالم ينتخب)) وضغوط الخارج المتمثلة في فواتير الحرب الروسية - الأوكرانية، وانعكاساتها على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي.

فضلاً عن اتساع مساحات التوتر في منطقة الإندوباسفيك، التي تشمل بحر الصين الجنوبي، وبحر الصين الشرقي، وخليج ملقا.

حصار التأزيم على خرائط العالم يفرض على البيت الأبيض ووزير خارجيته قاموساً جديداً ومسارات مختلفة، رؤى تقوم على إطفاء الحرائق، وإعطاء مزيد من المسكنات السياسية قبل أن تتفاقم أعراض الجبهات المشتعلة في مقدمتها حرب غزة.

وزير الخارجية الأمريكي يقرأ ذلك جيداً، ويتحرك وفق وصفات تقليدية، تهدف في المقام الأول لخدمة مصالح واشنطن.

حقيبة بلينكن في جولته الخامسة إلى المنطقة والسادسة إلى إسرائيل، حملت خطاباً مغايراً عن الجولات السابقة إلى حد ما، فقد تضمنت أوراقه:

محاولة إنجاز صفقة الأسرى، رغم ما يعوق هذه الصفقة من عراقيل، فضلاً عن حرصه الشديد على عدم تمدد الحرب بين إسرائيل ولبنان، من خلال السعي إلى عقد اتفاق بين بيروت وتل أبيب، لإنشاء منطقة عازلة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، مقابل ترسيم الحدود البرية، على غرار ما تم من قبل بينهما بشأن ترسيم الحدود البحرية، وأيضاً حملت أوراق بلينكن رسالة مفادها، عدم اتساع رقعة الحرب في سوريا والعراق واليمن بعد الضربات الأخيرة التي تعرضت لها البلدان الثلاثة.

أما فيما يتعلق بالحرب على غزة، فقد جاءت رسائل جولة بلينكن تحمل أكثر من معنى، ففي الوقت الذي ترفض فيه واشنطن وقف إطلاق النار على غزة، يؤكد وزير خارجيتها ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

فضلاً عن تسويقه للقرار الأمريكي بمعاقبة أربعة من قادة المستوطنات في الضفة الغربية، للتأكيد أمام الرأي العام العالمي بأن الإدارة الأمريكية تقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع وإن كان ذلك غير واقعي.

حزمة أوراق وزير الخارجية الأمريكي لم تغفل الحديث عن مستقبل إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، سيما أنه يلوّح من بعيد بالاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية بالأمم المتحدة، كرؤية لإنهاء الصراع في المنطقة بشكل كامل يضمن تحقيق دمج إسرائيل في المنطقة العربية.

جاء بلينكن وذهب، أفضى بما لديه، واشنطن لا تزال حائرة، تل أبيب لم تعد الابن المطيع، كما اعتادت الإدارة الأمريكية، والحرب على غزة لا تزال مشتعلة، الخسائر تزيد من تعقيدات التفاوض.

لكن الشاهد هنا أن جولة بلينكن تمثل إدارة للأزمة، وليست حلاً لها، أطراف الصراع أدركوا معنى وأهداف هذه الجولة.

ربما يفاجئنا وزير الخارجية الأمريكي خلال الأيام المقبلة بالجولة السادسة، لكن لا بد أن تحمل حقيبته في المرة المقبلة عناوين واضحة، لمسارات جديدة، تبدأ وتنتهي بالدعوة لوقف إطلاق النار، ورسم مسار سياسي يفضى إلى قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، فليس خافياً على صناع السياسات في المنطقة والعالم أن الحرب على غزة درس، عنوانه ((لا سلام ولا استقرار من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة)).

رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي