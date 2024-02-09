كيف سيكون حالنا بعد 300 سنة

يعتقد الكثيرون أن الحضارة الإنسانية وصلت لذروتها، فما نعيشه في العصر الحالي من وهج وتطور متلاحق في مجالات عدة منها الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطور شبكة الإنترنت وتحولها من الاعتيادية إلى تمكن كل فرد من صناعة المحتوى ونشره، أو في مجال الفضاء وسبر أغواره العميقة.

وسط كل هذا التقدم والتطور يعتقد البعض أن البشرية وصلت للذروة وأنه لا يوجد بعد كل هذا التقدم شيء جديد، ولكن كل مخترع جديد هو في الحقيقة يقوم بفتح نافذة جديدة على شيء جديد أكثر تطوراً، ولكم أن تعرفوا أن عمر كل هذا التوهج لا يتجاوز الـ 150 عاماً، فكيف هو الحال لو مضت 300 سنة من الآن، وهذه الحقيقة أكد عليها الدكتور برتراند راسل، في كتابه الذي حمل عنوان: ((أثر العلم في المجتمع))، حيث قال: ((يعود وجود البشر إلى نحو مليون سنة، وتعود معرفتهم بالكتابة إلى نحو 6000 سنة، بينما تعود معرفتهم بالزراعة لحقبة أقدم قليلاً، وأما العلم فقد تواجد كعامل مهيمن في تقرير معتقدات المثقفين من البشر لنحو 300 سنة، في حين أنه أصبح مصدراً للتقنية الاقتصادية منذ 150 سنة وحسب، في هذه الحقبة الوجيزة برهن العلم على كونه قوة ثورية ذات قدرة هائلة، وعندما نعتبر قصر المدة التي سمت فيها قوة العلم نرى أنفسنا مجبرين على الاعتقاد أننا ما زلنا في بدايات العلم.

لقد بات واضحاً أن قوة العلم بالغة الخطورة على الإنسانية بأسرها، وليس كل ما يتم اكتشافه واختراعه مفيد وجميل، بل قد يكون له وجه مؤذٍ يجلب الدمار والبؤس، وبرغم كل هذا فإن التطور البشري متواصل ولن يتوقف تماماً كماء النهر.