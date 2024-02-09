الإمارات والاستدامة

تحظى دولة الإمارات العربية المتحدة بسجل حافل في مجال الاستدامة من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة.

والاستدامة نهج وطريق رسمته الإمارات وتمشي وفقه، ومن المهم جداً مواصلة تطبيق الخطة وعدم التوقف عند أرقام وتواريخ، فما بدأته الإمارات في 2023 من تعزيز للوعي بقيم الاستدامة، واتفاق الإمارات التاريخي الناتج عن مؤتمر ((كوب 28))، سيستمر العمل به حتى تحقيق الهدف المرجو، وحتى يتم استيعاب معنى الاستدامة وأهمية حماية البيئة والموارد من قبل كل أبناء الإمارات والمقيمين فيها، وإلى أن يترسخ الوعي بأنها مسؤولية جماعية لكل أفراد المجتمع، وتتحول إلى أسلوب حياة يلازمهم في طريقة تصرفهم وتفكيرهم.

الإمارات تطلق مشاريع ومبادرات وتواصل تنفيذ برنامجها للتنمية المستدامة على المستوى الوطني وحول العالم لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مستلهمة رؤية وفكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في مأسسة هذا الجهد الوطني وغرس هذه الثقافة في نفوس الأجيال بشكل ممنهج.

تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) ليستمر خلال العام 2024، يؤكد التزام الإمارات بتطبيق نهج الاستدامة في كل جوانب الحياة، فالاستدامة التزام راسخ وممتد، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على مواصلة حشد الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ وحماية البيئة بما يضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً وازدهاراً للأجيال القادمة. وهو الصواب بحد ذاته، وهو الاستمرارية المضمونة للنجاح الذي تحقق العام الماضي في حماية البيئة ونشر الوعي حول مفهوم الاستدامة وترسيخه في المجتمع، ليستمر هذا العام أيضاً وتتمكن الإمارات من تحقيق ما تسعى إليه من تحول مجتمعي إيجابي ومستدام.

وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة ((عام الاستدامة))، جسد سموه الحرص على تعزيز ريادة الإمارات ورؤاها العالمية في ترسيخ مبادئ الاستدامة كواحدة من الأولويات الرئيسية، ولتكون المحرك الرئيسي والداعم لتحقيق التنمية الشاملة على المستويات الوطنية والعالمية.