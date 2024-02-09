بوتين: سنرسل قواتنا إلى بولندا إذا هاجمت روسيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لن ترسل قواتها المسلحة إلى بولندا، إلا في حال هجوم بولندا على روسيا، مشدداً على أن بلاده ستناضل من أجل مصالحها، إلا أنها ليس لديها مصلحة لتوسيع حربها في أوكرانيا إلى دول أخرى، مثل: بولندا، ولاتفيا.

جاءت تصريحات بوتين خلال ((مقابلة القرن))، مع الإعلامي الأمريكي، تاكر كارلسون، بثت فجر الجمعة على مدار ساعتين، على موقع كارلسون الرسمي (أجريت المقابلة الثلاثاء في العاصمة موسكو)، وتزاحمت الملايين من مختلف دول العالم، لمشاهدتها، مثيرة سخطاً غربياً، بعدما أحدثت ضجة واسعة وغضباً في الغرب قبل عرضها.

تعتبر مقابلة بوتين الأولى منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، فبراير 2022، مع وسيلة إعلامية غربية، تحديداً أمريكية، حيث تحدث بوتين خلال المقابلة باللغة الروسية، وجرت دبلجة تصريحاته إلى الإنجليزية. وبدأ الرئيس الروسي المقابلة بحديث مطول حول علاقات روسيا مع أوكرانيا، وبولندا، ودول أخرى.

وأجاب بوتين عمّا إذا كان بإمكانه تصور سيناريو لإرسال القوات الروسية إلى بولندا: ((في حال واحدة فقط: إذا كان هناك هجوم على روسيا من قبل بولندا)). وتابع: ((لماذا؟ لأنه لا توجد لدينا أي مصالح في بولندا ولا في لاتفيا أو في أي مكان آخر. ماذا نعمل بها؟ لا توجد لدينا أي مصالح. وهناك تهديدات فقط)).

وأكد أن موسكو تريد التوصل إلى تسوية مع كييف، عبر المفاوضات، معرباً عن ثقته في أن الجانبين سيتمكنان من ذلك. وقال: ((سيكون الأمر مضحكاً لو لم يكن حزيناً للغاية.. التعبئة التي لا نهاية لها في أوكرانيا، والهستيريا، والمشكلات الداخلية، كل هذا.. عاجلاً أم آجلاً، سوف نتوصل إلى اتفاق على أي حال.. هل تعلم؟، قد يبدو الأمر غريباً في الوضع الحالي: ستتم استعادة العلاقات بين الشعوب، وسيستغرق الأمر الكثير من الوقت، لكن سيتم استعادتها)).

نوّه بوتين بأن ((كييف هي التي تخلت عن عملية التفاوض مع روسيا، خريف 2022، كما قررت رفض المفاوضات، بناء على تعليمات من واشنطن، والآن على الولايات المتحدة تصحيح هذا الخطأ))، مؤكداً أن ((روسيا عرضت، مراراً وتكراراً، البحث عن حل سلمي للمشكلات في أوكرانيا بعد 2014، لكن لم يستمع إلينا أحد)).

وأردف: ((لقد بدأ الغرب يدرك استحالة هزيمة روسيا الاستراتيجية، لذلك عليه أن يفكر فيما يجب فعله بعد ذلك، ونحن مستعدون للحوار))، لافتاً إلى أن ((الناتو قادر على الاعتراف بشكل كافٍ بسيطرة روسيا على مناطق جديدة، وهناك خيارات إذا كانت هناك رغبة)). وزاد: ((أبلغت بايدن في محادثتي الأخيرة معه أنه يرتكب خطأ فادحاً بدعم أوكرانيا وإبعاد روسيا)).

وتابع بوتين: ((الغرب يخشى من الصين قوية أكثر مما يخشى من روسيا قوية، والأمريكيون تعهدوا بعدم توسع ((الناتو)) شرقاً لكن التوسع حدث 5 مرات)).

وأوضح: ((اقترحنا انضمام روسيا إلى ((الناتو)) بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لكنهم رفضوا، وعندما رفض ((الناتو)) انضمامنا إليه كانوا يخشون روسيا كدولة كبيرة وقوية)).

وأكمل بوتين: ((لم نحقق أهدافنا بعد، لأن أحد الأهداف هو إزالة النازية. والمقصود هنا، حظر كافة الحركات النازية الجديدة. وكانت هذه من بين المشكلات التي ناقشناها خلال عملية التفاوض التي انتهت في إسطنبول بداية العام الماضي، ولم نكن نحن الطرف المبادر في إنهاء تلك المفاوضات)).

جدير بالذكر أن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أعلن أن تنزيل تطبيق ((إكس)) شهد ارتفاعاً غير مسبوق منذ الإعلان بشأن المقابلة.

يشار إلى أنه منذ نشر كارلسون مقطع فيديو، يعلن فيه وصوله موسكو، لإجراء حوار مع الرئيس الروسي، غدا كارلسون، بلا مبالغة، أشهر الإعلاميين في المشهد السياسي الروسي والأمريكي على حد سواء، حيث حقق مقطع الفيديو له وفي الخلفية أبراج ((الكرملين))، وكاتدرائية ((المسيح المخلص))، وسط العاصمة الروسية موسكو، مئات ملايين المشاهدات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز