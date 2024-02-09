«يونيسيف»: 700 ألف طفل يتهددهم الموت في السودان

رجحت الأمم المتحدة، أمس، أن يتهدد الموت 700 ألف طفل في السودان، بفعل الحرب الدائرة رحاها منذ منتصف أبريل الماضي، وتوقعت أن تتسبب بسوء تغذية شديد لهم خلال العام الجاري، محذرة من حصول ذلك وسط غياب مساعدات إضافية كبيرة، البلاد في أمس الحاجة إليها.

وحضّت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((يونيسيف))، العالم على التوقف عن غض النظر عن الكارثة التي أحدثتها الحرب. وقال الناطق باسم ((يونيسيف))، جيمس إلدر، لصحافيين في جنيف، إن ((تداعيات الأيام الثلاثمئة الماضية تعني أن أكثر من 700 ألف طفل سيعانون على الأرجح من أكثر أشكال سوء التغذية تسبباً للموت هذا العام)).

وأفاد إلدر، الذي عاد للتو من زيارة للسودان، ((لن يكون بإمكاننا علاج أكثر من 300 ألف منهم، دون تحسين إمكان الوصول إليهم، في غياب الدعم الإضافي)). وتابع ((سيموت عشرات الآلاف على الأرجح)).

ونوّه إلدر بأن ذلك يعادل ((13 ألف طفل كل يوم على مدى 300 يوم))، لافتاً إلى ((زيادة بنسبة 500 %)) خلال عام واحد في حالات القتل والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال للقتال.

وأردف قائلاً: ((يعني ذلك أعداداً صادمة من الأطفال الذين قتلوا أو اغتصبوا أو تم تجنيدهم. وهذه الأرقام ليست إلا قمة جبل الجليد))، مشدداً على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وزيادة المساعدات.

وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل آلاف الأشخاص حتى الآن، وفق خبراء الأمم المتحدة، يشمل العدد ما بين 10000 و15000 شخص قتلوا في مدينة واحدة في إقليم دارفور غرباً، وفق خبراء الهيئة الدولية.

كما تسبب النزاع بكارثة إنسانية، إذ يحتاج حوالي 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، إلى المساعدات، بينهم نحو 18 مليوناً يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي، وفق بيانات الأمم المتحدة. ويعني تفاقم سوء التغذية، إضافة إلى انتشار أمراض مثل: الكوليرا، والحصبة، والملاريا، أن الأطفال يموتون بالفعل.

فيما ذكرت منظمة ((أطباء بلا حدود)) أن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم ((زمزم)) المكتظ للنازحين في دارفور. كما تسببت الحرب بإحدى أكبر أزمات النزوح في العالم، بعدما فر نحو 8 ملايين شخص من منازلهم، نصفهم أطفال.

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