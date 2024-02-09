نتانياهو يصر على مهاجمة رفح ويطالب بخطة لإجلاء المدنيين

صعّدت إسرائيل من هجماتها على غزة؛ حيث طال قصف عنيف وسط وجنوب غزة، ما أدى إلى مقتل العشرات. فيما يصر رئيٍس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الهجوم البري حيث طلب من الجيش وضع خطة لـ((إجلاء)) المدنيين من رفح حيث يتكدس حالياً نصف سكان قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه ((لا يمكن تحقيق هدف الحرب وهو تدمير حماس، حين يتم إبقاء 4 كتائب تابعة لحماس في رفح)).وأضاف ((كما واضح أن عملية عسكرية مكثفة في رفح تلزم إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال))، مضيفاً ((لذا أوعز رئيس الوزراء للجيش وللمؤسسة الأمنية برفع خطة مزدوجة إلى الكابينت، سترتكز على إجلاء السكان وعلى تدمير كتائب حماس

الى ذلك، ذكر التلفزيون الفلسطيني أن 9 أشخاص قُتلوا، وأصيب آخرون في قصف لروضة أطفال تؤوي نازحين وسط قطاع غزة، وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً، واعتلت قناصة منازل الفلسطينيين في محيط مدارس العودة شرق خان يونس، وجرفت آليات عسكرية منزلاً لأحد الأهالي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 8 أشخاص لاقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي لمنازل وشقق سكنية في رفح جنوب غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، أدت لمقتل 107 فلسطينيين، وإصابة 142 آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد القتلى يقارب 28 ألفاً. وحذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا))، من أن حياة مئات الآلاف من الأشخاص عرضة للخطر في شمال قطاع غزة ووسطه بسبب نقص الغذاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ((وفا)) عن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قوله، إن آخر مرة سُمح فيها للوكالة بتسليم إمدادات إلى المنطقة كانت قبل أكثر من أسبوعين في 23 يناير الماضي.

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