الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في إقليم بلوشستان الباكستاني، وأسفرا عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الباكستانية، والشعب الباكستاني الصديق، وأهالي وذوي الضحايا من جراء هذه الجريمة النكراء، معبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

هذا، ووقع انفجاران قرب مكتبي مرشحين في الانتخابات العامة في إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، أسفر عن مقتل 22 شخصاً، ما أثار مخاوف أمنية على عملية الاقتراع الجارية في البلاد.

وتوجه الباكستانيون صوب صناديق الاقتراع، في ظل تصدر قضية إدانة وسجن رئيس الوزراء السابق، عمران خان، الفائز في الانتخابات العامة الأخيرة، عناوين الأخبار.

وأكدت السلطات الباكستانية أنها عززت الإجراءات الأمنية عند مراكز الاقتراع.

وقع الانفجار الأول، الذي حصد 12 شخصاً، عند مكتب أحد المرشحين المستقلين في منطقة بيشن، بينما وقع الثاني في بلدة قلعة سيف الله، الحدودية مع أفغانستان، قرب مقر لحزب ديني كان في السابق هدفاً لهجمات مسلحين، وذلك وفقاً لما قاله وزير الإعلام في الإقليم.

ولم يتضح بعد المسؤول عن الهجومين. كما تعارض عدة جماعات سياسية باكستانية، وجماعات انفصالية من بلوشستان، الحكومة، حيث نفذت هجمات في الأشهر القليلة الماضية، وفق مراقبين.

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