الإمارات تدعو إلى تكثيف الجهود لمنع اتساع الصراع في المنطقة

دعت دولة الإمارات إلى تكثيف الجهود لمنع اتساع نطاق الصراع في المنطقة، وضرورة توفير الحماية للمدنيين كافة والحفاظ على أرواحهم، وأشارت، خلال الاجتماع التشاوري الوزاري العربي بشأن غزة الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلى أن التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار يشكل أولوية ملحة خلال المرحلة الراهنة.

وشارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي بشأن غزة الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بدعوة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

شارك في الاجتماع أيضاً الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وسامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية.

بحث الاجتماع آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة ومحيطه وتداعياتها الإنسانية على الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها تحت الاحتلال، مشيراً إلى أن التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار يشكل أولوية ملحة خلال المرحلة الراهنة.

كما أكد سموه أهمية تهيئة مسار لإحلال السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب تعاوناً مع الأطراف الفاعلة كافة في المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف، وإيجاد أفق سياسي جاد وبناء لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس «حل الدولتين».

تكثيف الجهود

وأشار سموه إلى أهمية تكثيف الجهود لمنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة وضرورة توفير الحماية لكافة المدنيين والحفاظ على أرواحهم وتقديم استجابة إنسانية مكثفة وآمنة ومستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق لا سيما في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أية عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة. حضر الاجتماع معالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

إنهاء الحرب

وأكد الوزراء في بيان خلال الاجتماع على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وعبر الوزراء عن دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحثهم لكافة الداعمين لها الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

كما شددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لكافة عمليات التهجير القسري.





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