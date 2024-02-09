نجاح إماراتي في تبادل 200 أسير حرب روسي وأوكراني

نجحت دولة الإمارات في عملية وساطة، للمرة الثالثة، منذ مطلع العام الجاري، بشأن تبادل 200 أسير حرب بين جمهوريتي روسيا الاتحادية، وأوكرانيا، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، إتمام عملية الوساطة الجديدة، التي تم بموجبها الإفراج عن 100 أسير حرب روسي، مقابل 100 أسير حرب من الجانب الأوكراني.

وطبقاً للبيان، تواصل الوزارة جهود الوساطة التي تقوم بها الإمارات، ونجاحها في إتمام عملية تبادل أسرى حرب جديدة بين روسيا وأوكرانيا.

وأكدت أن نجاح الوساطة الثالثة ((يأتي انعكاساً لما تتسم به علاقات دولة الإمارات مع الدول الصديقة من الاستمرارية، والاعتدال، والحكمة، التي تسخرها في إيجاد أرضية مشتركة لحل التحديات والنزاعات الإقليمية والدولية)).

وأضافت: ((وهو الأمر الذي ساهم في مواصلة نجاح الجهود الدبلوماسية، وإتمام الوساطة الجديدة التي تم بموجبها الإفراج عن 100 أسير حرب روسي، مقابل 100 أسير حرب من الجانب الأوكراني)). فيما أعربت الوزارة، مجدداً، عن ((تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية، وأوكرانيا، على تعاونهما واستجابتهما للوساطة الإماراتية، وإنجاح عملية تبادل الأسرى)).

كما أكدت ((استعداد دولة الإمارات لمواصلة ودعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا))، مشددة على موقفها المتمثل في ((الدعوة إلى الدبلوماسية، والحوار، وخفض التصعيد، وسعيها لدعم جميع المبادرات، التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة)).

جاءت عمليات تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الإمارات كالتالي: مطلع يناير 2024: إتمام عملية التبادل الأولى، نهاية يناير 2024: نجاح عملية التبادل الثانية، فبراير 2024: تمت عملية التبادل الثالثة.

جدير بالذكر أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت خلال يناير الماضي في إتمام عمليتي تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر عام 2022 في الإفراج وتبادل مسجونين بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.

إلى ذلك، أعلنت روسيا نجاح عملية تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا بوساطة إماراتية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية، إعادة 100 جندي روسي من الأسر في أوكرانيا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

فيما نقل الموقع الإلكتروني لقناة ((آر تي عربية))، عن بيان لـ((الدفاع الروسية)): ((نتيجة لعملية التفاوض، تم في 8 فبراير 2024، إعادة 100 عسكري روسي، كانوا في خطر مميت في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف)). وأضافت ((الدفاع الروسية))، إنه في المقابل تم إرسال نفس العدد من أسرى الحرب إلى كييف.

وذكرت أنه سيتم نقل المقاتلين الروس، المفرج عنهم، إلى موسكو، لتلقي العلاج في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية إذ يتم تزويدهم جميعاً بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة. ونوّه بيان ((الدفاع الروسية)) بأن دولة الإمارات قامت بدور الوسيط في إعادة الجنود الروس من الأسر، خلال العملية الجديدة، لافتاً إلى أنه جرت عملية تبادل أسرى حرب في السابق، تحديداً يوم 31 يناير الماضي، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، وقتها، في بيان مماثل، استعادة 195 جندياً روسياً.

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