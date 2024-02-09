البيت الأبيض: تقرير المستشار الخاص عن ذاكرة بايدن خاطئ

انتقد البيت الأبيض، الجمعة، تقريراً صادراً عن مستشار خاص بوزارة العدل يشير إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعاني من فقدان في الذاكرة، ووصفت كاملا هاريس نائبة الرئيس بايدن التقرير بأن "وراءه

دوافع سياسية بكل وضوح".

وأدى التقرير الصادر عن المستشار الخاص روبرت هور إلى سجال خلال العام الانتخابي وجدد طرح أسئلة عن تقدم بايدن في السن. وكان بايدن (81 عاماً) هذا الأسبوع قد اختلط عليه أسماء عدة زعماء عالميين.

وشغل هور منصب المدعي العام في ولاية ماريلاند خلال حكم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وانضم إيان سامز المتحدث باسم مكتب المستشار القانوني بالبيت الأبيض إلى كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في غرفة الإفادات الصحفية بالبيت الأبيض لانتقاد تقرير هور وإثارة أسئلة حول دوافعه.

وقال هور في تقرير صدر الخميس، إنه اختار عدم توجيه اتهامات جنائية بعد تحقيق استمر 15 شهراً في تعامل بايدن مع وثائق سرية نظراً لتعاون الرئيس.

وذكر هور أن من الصعب إدانة بايدن، ووصفه بأنه "كبير في السن وحسن النية وذاكرته ضعيفة"، لم يستطع أن يذكر للمحققين تاريخ وفاة ابنه بو بايدن.

وقالت جان بيير: "لا نعتقد أن ذلك الجزء من التقرير له صلة بالواقع".

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