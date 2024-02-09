شرطة دبي تحذر من خروج الركاب من نوافذ المركبات

دعت القيادة العامة لشرطة دبي إلى توخي الحيطة والحذر في أثناء القيادة، مُحذرة السائقين من تعريض حياتهم أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وذلك عن طريق السماح لهم بالخروج من نوافذ المركبات أو الجلوس فوق أسطحها في أثناء سيرها، مشيرةً إلى أن العام الماضي شهد وقوع 5 حوادث مرورية نتج عنها 5 إصابات مُتفاوتة نتيجة سقوط أشخاص من مركبات.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي أن خروج الأشخاص من نوافذ المركبة أو الجلوس على سطح المركبة في أثناء سيرها سلوك خطأ، يُعرض حياتهم أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، مشيراً إلى أن مرتكب هذه المخالفة لا يُعفى من العقوبة التي نص عليها قانون السير والمرور الاتحادي، وهي حجز المركبة 60 يوماً وغرامة قدرها 2000 درهم، و23 نقطة مرورية، إضافة إلى تطبيق قرار المرسوم 30 لسنة 2023 في شأن حجز المركبات التي تصل قيمة فك حجز المركبة فيها إلى 50 ألف درهم.

وبين اللواء المزروعي أن الخروج من النوافذ أو الجلوس فوق سطح المركبة يُعد من السلوكات السلبية التي يُمارسها بعض السائقين، ما قد يعرض الأشخاص للسقوط المفاجئ في حال التعرض لحادث مروري أو التوقف المفاجئ للمركبة لأي سبب آخر ثم قد يتعرضون لحوادث الدهس من المركبات القادمة من الخلف.

وأكد اللواء المزروعي، أن الحد من الحوادث المرورية مسؤولية جماعية مُشتركة بين الشرطة والمجتمع بفئاته المختلفة، وأن الكثير من الحوادث المرورية التي تقع يمكن تجنبها، لأنها تنشأ في الأغلب من عدم الالتزام بقوانين السير والمرور، مضيفاً إن السلامة المرورية واجب ومسؤولية يتشارك فيها الجميع من دون استثناء، ثم لا بد من تضافر جهود شرائح المجتمع كافة، وضرورة الالتزام بالسلوكات الإيجابية، والتحلي بالمسؤولية تجاه أنفسهم والآخرين عبر التزامهم قانون السير والمرور.

ونبه اللواء المزروعي إلى أن الإدارة العامة للمرور سجلت العام الماضي، 1183 مُخالفة ذات علاقة بقيادة السائقين لمركبات بطريقة تعرض حياتهم أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وحجزت 707 مركبات.

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