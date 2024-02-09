وجهات الشارقة التراثية.. رحلة في تاريخ الإمارات وتنوعها الثقافي

تستعرض حملة أجمل شتاء في العالم، التي تنفذها وزارة الاقتصاد بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث، أبرز وجهات ومعالم الجذب السياحي في دولة الإمارات.

وتحمل ((حملة أجمل شتاء في العالم)) في نسختها الـ 4 شعار ((قصص لا تنسى))، حيث تتيح الحملة من خلال اتساعها وشمولها مناطق الدولة كافة، باقة واسعة من الخيارات التي تنسجم مع اهتمامات وأذواق جميع الزوار والسياح، ليحتفظوا بصور وذكريات لا تنسى عن أرض الإمارات، كما أن وجهات الشارقة التراثية تجسد حملة (أجمل شتاء في العالم).

حصن الذيد

ومن الوجهات حصن الذيد، الذي يمثل شاهداً على التاريخ العريق للمدينة، التي شكلت واحة مزدهرة تتوفر بها المياه العذبة والنخيل المثمر والمباني الدفاعية التي توفر الأمن والأمان لسكانها، ويتألف الحصن الذي يعود تاريخه إلى العام 1820 في عهد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي حاكم الشارقة آنذاك، من مبنى مربع الشكل طوله 32 متراً وعرضه 26 متراً، ويضم عدداً من الغرف التي تم تحويلها إلى قاعات عرض.

وفي بيت المزورع، الذي تحول إلى مركز للتراث والحرف التقليدية، يمكن للزائر أن يتعرف على إبداعات الأجداد في صناعة الحرف اليدوية؛ ففي غرفة النسيج، يرى كيف كانت النساء الإماراتيات ينسجن الملابس والأقمشة باستخدام أدوات بسيطة، وفي غرفة الحياكة، يمكنه أن يرى كيف كُنّ ينسجن السجاد والحصائر باستخدام الصوف والحرير، وفي غرفة الحدادة، يمكنه أن يرى كيف كان الرجال الإماراتيون يصنعون الأسلحة والأدوات باستخدام الحديد، كما يمكن للسائح أن يشارك في بعض الأنشطة الحرفية .

متحف الشارقة

ويحتضن متحف الشارقة للحضارة الإسلامية 7 صالات عرض مقسمة إلى طابقين، فصالات العرض في الطابق الأرضي تعرض جوانب من التاريخ الإسلامي والإنجازات التي حققها العلماء والفلكيون العرب، أما الطابق العلوي فيقدم لمحة عن الفنون والحرف الإسلامية بما في ذلك المنسوجات والحلي، ومن أبرز محطات المتحف على مدار السنوات الماضية كان استضافة معارض تتضمن أعمالاً فنية من أهم المتاحف والمؤسسات المرموقة في العالم.

وفي قلب الشارقة، يلتقي الماضي والحاضر في بيوت تراثية قديمة تعود إلى القرن التاسع عشر، هذه البيوت التي تم تحويلها إلى متاحف ومعارض فنية، تعرض إبداعات أشهر الفنانين من حول العالم، وتجسد تنوع الثقافة والحضارة في إمارة الشارقة. منها ((بيت السركال))، الذي يعد من أقدم وأهم المعالم التاريخية في الشارقة، وتم تحويله إلى متحف في العام 2005، ويضم مجموعة متنوعة من القطع الأثرية .

مرايا للفنون

تأسس مركز مرايا للفنون في العام 2006، وهو مركز يقدم برامج فنية مبتكرة من خلال مبادرات متعددة الجوانب، كما يسعى إلى توعيتهم من خلال تنظيم ورش عمل وغيرها من الأنشطة الفنية الأخرى. ويهدف إلى دعم الفنانين والمصممين الناشئين دعماً متكاملاً، حيث يوفر لهم الفرص لمواصلة التقدم في جميع المبادرات التي ينفذها من خلال إجراء الأبحاث وإقامة المعارض وتطوير المشاريع.

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