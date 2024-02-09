المسارات الجبلية كنوز جيولوجية عمرها ملايين السنين

تتميز بيئة الإمارات الجبلية بتنوعٍ جيولوجي مهمٍ و مثير تنبع خيراته الطبيعية وكنوزه منذ ملايين السنين، وانطلاقاً من هذه البيئة العميقة تأتي المبادرات البيئية من عديد الجهات ومن بينها تعاون وزارة الطاقة والبنية التحتية ومجلس الفجيرة للشباب ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ومركز الفجيرة للمغامرات، لتنظيم ((المسير الجيولوجي)) في مسار وادي وعيب الحنا في الإمارة، ليعكس الاهتمام المتنامي لتعزيز الوعي بتنوع الطبيعة والتضاريس في الدولة و طرق الحفاظ عليها عبر تطبيق أسس الاستدامة.

إلهام

وتعزيزاً لهذه التجربة المعرفية الثرية أجرت ((البيان)) استطلاعاً لآراء شباب شاركوا في هذه الفعالية والتي احتضنت 110 شباب وشابات قضوا مغامرة تعليمية خلابة عبر مسارات الطبيعة الجبلية الرائعة، ساهمت بالارتقاء بوعيهم وأهمية المحافظة على استدامة هذه الموارد الطبيعية النادرة.

وقال الشاب محمد المحرزي إن طريقة التسجيل للمشاركة في المسير الجيولوجي سلسة جداً وموضحة في الموقع الرسمي للمؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات، وذكر أن هذه المبادرة أتاحت له الفرصة للتعرف إلى جانبٍ بيئي مثير وملهم، مبيناً أن المسير عبر الأودية والتجول وسط هذه المناظر الخلابة والتعرف على التكوين البيئي الجبلي يلهمهم كشباب بالعودة دائماً إلى المصادر الطبيعية الحية.

وأضاف: ((تعلمت أن كل صخرة تروي قصة تطور الأرض على مر العصور، وكيف تأثرت بعوامل الطبيعة، وأتمنى أن أكرر الزيارة في أماكن ومواقع أخرى مع شخصيات ذي خبرة في المجال الجيولوجي، للتعرف أكثر على الكنوز ومعادن الأرض الخفية)).

استدامة

وضمن الجولة ذاتها عبرت المشاركة بلقيس البلوشي عن سعادتها بالانضمام إلى الرحلة موضحة أنها تعرفت إلى أهمية مسار وعيب الحنا البيئي عبر خوضها هذه التجربة الفعالة، وتواصلها مع الخبراء البيئيين، الذين شاركوا في الفعالية مما زاد معرفتها حول تكوين المنطقة وتعرفها على أنواع الصخور المختلفة النارية والرسوبية بما فيها عيون المياه الجارية والكبريتية في المنطقة وطرق إعادة استخدامهم لتحقيق مفهوم الاستدامة.

وأضافت إنهم تمتعوا خلال المسير بجولة جيولوجية شيقة، حيث تم تسليط الضوء على التراث الطبيعي الغني للإمارات، والذي ساعد المشاركين فيه بالارتقاء وتعزيز وعيهم، بأهمية الاستدامة في استغلال الموارد البيئية الجبلية.

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